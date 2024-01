$!Gobernador ordena medidas urgentes para atender crisis de agua potable en Barichara

¿Se le enreda la coalición al alcalde Beltrán en el Concejo? No tendría los 17 respaldos que había anunciado

Así se atiende la emergencia

En Barichara avanza la atención generada por el verano. Carrotanques de diferentes organismos recorren las zonas urbanas y rurales repartiendo agua, tratando de mitigar el desabastecimiento.

La prioridad de las autoridades es garantizar el suministro del líquido, en un fin de semana en el que se tiene gran expectativa por la llegada de turistas, siendo este el principal motor de la economía local.

Sin embargo, para las autoridades es prioritario que esta situación no se presente cada año y, como aseguró el alcalde Milton Chaparro, que las soluciones estén listas para los periodos secos como el actual y no para las temporadas de lluvias porque ahí no sirven de nada.

La construcción de un nuevo pozo profundo y de un acueducto que se abastezca de una fuente que permita tener el suministro durante todo el año son algunas de las soluciones esperadas, por las que los baricharas esperan desde hace años.

Los proyectos, el primero ya contratado y, el segundo, a la espera de recursos, son una prioridad para la actual administración municipal que empezó su mandato decretando la calamidad pública y recordando que en el pueblo más lindo de Colombia están ‘mamados’ de sufrir por agua.