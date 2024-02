$!Gobernador y congresistas conforman bloque para salvar $1.2 billones de la vía Bucaramanga - Pamplona

“Tenemos menos de quince días para presentar una solución, liquidar el proyecto o cederlo. Liquidarlo nos costaría $500 mil millones y que los recursos regresen al Gobierno Nacional, o cederlo a otra concesión y pagar $200 mil millones. Lo más viable y responsable sería buscar la alternativa para que la concesión se pueda ceder, pagamos menos y no perdemos la inversión del Gobierno”, señaló el mandatario departamental.

Según el gobernador Juvenal Díaz, es necesario aunar esfuerzos con los congresistas de la región para lograr que el Gobierno Nacional no retire los recursos que hay comprometidos para esta concesión y, por el contrario, sacar adelante esta megaobra de infraestructura vial.

Díaz además señaló que la Autovía Bucaramanga - Pamplona es un proyecto que beneficiaría a la ciudad, indispensable para poder disminuir el tráfico de carga y vehículos pesados por vías urbanas del centro y oriente del municipio, como los barrios de la Comuna 14.

El representante a la Cámara por Santander, Óscar Villamizar, del Centro Democrático, advirtió que si no se toman acciones inmediatas para salvar el proyecto, los recursos en el Gobierno Nacional muy probablemente se van a “embolatar”, teniendo en cuenta las líneas del presidente Gustavo Petro.

“El presidente Petro en reiteradas ocasiones ha manifestado su intención de no seguir girando recursos a las Vías 4G, y ya lo comenzó a hacer en Antioquia. No queremos que esa historia se repita en Santander, por eso es necesario conformar mesas de trabajo en las que podamos llegar con soluciones con la ANI, de tal manera que no se pierdan los recursos”, explicó el representante Villamizar.

Lea también: Gobernador convoca cumbre regional urgente para evitar liquidación de concesión vía Bucaramanga - Pamplona