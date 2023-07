Gustavo Bolívar será el candidato del Pacto Histórico para la Alcaldía de Bogotá

Bolívar ganó la encuesta

Fuentes cercanas a la Coalición del Pacto Histórico afirmó que el exsenador Bolívar ocupó el primer puesto en la encuesta que mandó a realizar el Pacto Histórico y cuyos resultados salieron el miércoles 19 de julio, aunque ninguno de los militantes confirmó las cifras finales. Al parecer, el exsenador obtuvo el 20%, pero no se sabe cuál fue el porcentaje de sus rivales Carlos Carrillo, Heidy Sánchez y el embajador Camilo Romero, además de la ficha técnica para conocer en detalle del sondeo contratado por la coalición.

Los concejales Carrillo y Sánchez no se han pronunciado sobre dicha información y solo confirmaron que el 24 de julio anunciarán al candidato del Pacto Histórico, junto con el plan para la campaña en las elecciones regionales del 29 de octubre.

Los rumores sobre su candidatura vienen desde hace varios meses

Desde que Gustavo Bolívar renunció al Senado han surgido muchos interrogantes sobre su postulación a la Alcaldía de Bogotá, debido a que es uno de los hombres más cercanos y de confianza a Gustavo Petro.

En mayo, el excongresista explicaba las razones para no aspirar a ser el mandatario de los capitalinos, en ese momento, y una de ellas fue el salario: “Yo me voy a meter a un cargo en donde los ingresos son cinco veces menores a lo que yo necesito para suplir mis gastos. Mi carga impositiva es bastante alta, yo tengo que pagar muchos impuestos y no me alcanzaría para eso. Por eso estoy tratando de hacer una operación financiera con las cosas que tengo para poder irme a gobernar sin tener que robar”.

“Yo pago cerca de 1.000 millones de impuestos al año y me voy a ganar 180 millones de pesos al año. Ese déficit que vengo arrastrando, por mi paso de cinco años por el Congreso se me aumentaría a nueve y prácticamente arruinaría a mi familia y esa no es la idea. Si logro hacer un cierre financiero que me permita poder estar esos cuatro años devengando menos de lo que tengo que gastar, lo haré con todo gusto porque me gusta la idea”, añadió en su momento Bolívar.

La segunda razón es que necesita un grupo de concejales afines a sus ideas, puntualizando afirmando que quien lo apoye a él, debe apoyar a todos sus concejales. “Para poder aceptar le exigiría a la gente que si me quieren elegir, elíjanme las mayorías en el Concejo. Si no, no voten por mí, no tengo afán, voten por otra persona. Pero si me quieren apoyar tendrían que votar por una lista al Concejo muy poderosa que pueda ser capaz de tener a la mitad de los concejales por lo menos. Gustavo Petro gobernó en Bogotá sin mayorías en el Concejo y la pasó mal. Y hoy en el Congreso miren todas las maromas que hay que hacer para pasar una reforma social”.