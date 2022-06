Con su elección como nuevo mandatario de Colombia, Gustavo Petro debe lograr otra victoria que le será fundamental para su gobierno, lograr una coalición fuerte en el Congreso de la República para alcanzar la aprobación de las reformas que le serán fundamentales para su mandato.

Además: Gustavo Petro comienza su gobierno sin las mayorías en el Congreso de la República

Para eso no se puede perder el tiempo, el nuevo Congreso se deberá posesionar en un mes y ese día, el 20 de julio, ya deberá estar conformada la nueva coalición de gobierno, que a simple vista parecería no tener una grandes mayorías como pasó en el gobierno de Juan Manuel Santos, recientemente. Petro arranca con los votos que tiene del Pacto Histórico, 20 senadores y 29 representantes a la Cámara, pero eso no es suficiente.

“En tema de gobernabilidad da lo mismo que le falte uno a que le falten 20, porque al final, si son pocos, le saldrá más alto el costo para obtener esos respaldos: ministerios, puestos burocráticos y la infaltable ‘mermelada’. Es un panorama totalmente complicado para el Presidente, sobre todo porque el discurso de Petro siempre ha sido de cambio del sistema en contra de esos políticos tradicionales y abolir la corrupción (‘mermelada’)”, explicó el analista político Gerardo Martínez.