El entonces precandidato a la Alcaldía de Bucaramanga y ex secretario del Partido Liberal, Miguel Ángel Sánchez, también se pronunció luego de esta unión. “No podemos seguir condenando a Bucaramanga a la improvisación ni al mal gobierno. Veo en Horacio José Serpa un hombre que se ha preparado, que es apasionado por las causas que lo convocan y cuando me dijo: Miguel quiero que me acompañe a construir un gran equipo, le creí y acá estoy para trabajar y unir lo mejor de nosotros por ese gran propósito de recuperar a la Gran Bucaramanga”, dijo Sánchez.