la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos en contra al abogado Carlos Arturo Rojas y al ingeniero civil y exgerente de la Empas Raúl Cardozo Navas, dentro del proceso penal que se adelanta por la existencia de una presunta red de corrupción en la Procuraduría.

En la diligencia judicial, que se llevará a cabo el próximo 26 de abril de manera virtual, la Fiscalía intentará imputarles a Rojas y Cardozo cargos por el delito de concusión en calidad de intervinientes, dentro del proceso penal que adelanta la Fiscalía en contra del entonces abogado sustanciador del despacho del exprocurador Fernando Carrillo, Jesús Alejandro Garzón, quien es señalado de pedirle $300 millones al senador de Cambio Radical Richard Aguilar, para desviar un proceso disciplinario en su contra.

“La Fiscalía me quiere intimidar”

Por su parte, el abogado Carlos Arturo Rojas desestimó las acusaciones en su contra y aseguró que todo se debe a una presión indebida por parte de la Fiscalía para direccionar su declaración.

“Yo no tengo ningún problema para ir a enfrentar a la Fiscalía, porque como yo no me presté para irme en contra del señor Procurador, para decir cosas que a mí no me consta, entonces creo yo que por eso me llamaron a imputación. Voy a pedir que haya una veeduría respecto a ese tema, porque es que la Fiscalía cree que me va a obligar a llevarme de testigo con lo que quiera decir sobre cosas que a mí no me consta”, señaló Carlos Rojas.

Polémico encuentro

Puntualmente, el ente acusador investiga un encuentro que sostuvieron en diciembre del 2019 Carlos Arturo Rojas, Raúl Cardozo (políticamentecercano al círculo del senador Richard Aguilar) y Jesús Alejandro Garzón, en Bucaramanga.

“A mí me entrevistó la Fiscalía en diciembre pasado para preguntarme sobre mi relación con el doctor Jesús Garzón. Yo le conté lo que sabía, que somos buenos amigos desde que fungió como procurador regional de Santander. Después él aspiró a la Personería en 2019 y buscó mi asesoría para actualizarse en temas de Derecho Penal. En una reunión, estábamos los dos cenando y en ese momento me llamó Raúl Cardozo, a quien represento en varios casos, para que nos reuniéramos inmediatamente. Como yo tenía visitas, lo que hice fue llevarme al Procurador a la reunión. Allá nos demoramos un rato, les presenté a todos los presentes al doctor Jesús, conversé lo que tuve que conversar con Raúl Cardozo y después nos fuimos. Ni él (Jesús Garzón), ni Raúl (Cardozo) me dijeron nada. Allá no se habló nada irregular. Eso fue lo que le dije a la Fiscalía”, dijo Rojas.

Según pudo conocer esta redacción, después de dicho encuentro Aguilar Villa habría recibido una llamada por parte de Raúl Cardozo en la que le advertía que el exprocurador sustanciador Jesús Alejandro Garzón estaría exigiendo $300 millones para desviar el proceso disciplinario en segunda instancia que se adelantaba en contra de Richard Aguilar, por las presuntas irregularidades contractuales en un contrato de vigilancia que adjudicó la Gobernación de Santander, cuando Aguilar Villa era Gobernador.

Sin embargo, Richard Aguilar negó haber señalado a Raúl Cardozo y a Carlos Rojas, como los intermediarios en el intento de soborno por parte del exprocurador sustanciador.

“En mi denuncia nunca manifesté que ellos actuarán como cómplices! Siempre manifesté que Raúl incluso me alertó de la mala intención del señor de la Procuraduría y me exhortó a denunciar al señor de la Procuraduría”, indicó el congresista santandereano.

Esta redacción intentó comunicarse con el exgerente de la Empas Raúl Cardozo, pero no fue posible la comunicación.

Los testigos

En el proceso penal en contra de Jesús Garzón, quien se encuentra privado de la libertad en prisión domiciliaria, además de la denuncia del senador Aguilar, la Fiscalía también cuenta con los testimonios de Nasly Teresa Hoyos, procuradora auxiliar para asuntos disciplinarios, así como de los mayores de la Policía Manuel Alejandro Rondón y Óscar Cuesta, este último integrante del equipo de seguridad del procurador Fernando Carrillo.