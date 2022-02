Incumplimiento de Petro a Francia Márquez desató disputa en el Pacto Histórico

Ese comentario no cayó nada bien en el Polo Democrático, partido que avaló a Márquez, y su presidente, el senador Alexánder López, le dijo a Barreras que “no joda más” y le reiteró que el compromiso de la fórmula también se hizo con la lideresa social.

“¡No jodas más! Tú no eres el dueño del Pacto Histórico. El Pacto es con la gente, acá no hay gamonales. Bájate de la nube, aquí no hay acuerdos personales, somos un colectivo democrático. Francia Márquez no está sola, ella se respeta, encarna las luchas de la patria”, cuestionó López.

Tras esta acalorada crítica, la propia Márquez respondió y aseguró que esta convergencia no puede dar continuidad a prácticas políticas amañadas que, según ella, han puesto al país a vivir en la miseria y le dijo a Barreras que “no todo vale”.

“El Pacto es con la gente. No podemos dar continuidad a las prácticas políticas amañadas han puesto a los colombianos a vivir en la miseria. No señor, no todo vale”, planteó la lideresa social y precandidata presidencial.

Aunque Barreras desacreditó el incumplimiento de Petro, este quedó en evidencia en un video que publicó el también precandidato Alejandro Gaviria, con el que le reclamó al senador de la Colombia Humana que debería cumplir su palabra.

En la grabación aparece Petro en público junto a Francia Márquez asegurándole que quien tenga el segundo puesto en la consulta presidencial del 13 de marzo será la fórmula vicepresidencial del que quede primero, pero luego se echó para atrás.

La razón de Petro para el incumplimiento fue usar de carnada electoral esta fórmula para tratar de lograr una alianza –en la primera vuelta presidencial del 29 de mayo– con el Partido Liberal de César Gaviria o, en su defecto, con la Coalición Centro Esperanza.