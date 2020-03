Según el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, en reunión con el Presidente Iván Duque, el sábado anterior, se acordaron medidas de control para evitar el desabastecimiento de tapabocas y gel antibacterial en Santander.

“La Superintendencia de Industria y Comercio sancionará penalmente a aquellos proveedores, a aquellas droguerías, o empresas farmacéuticas que acaparen o eleven sus precios. Aquí no puede haber desabastecimiento como se ha venido presentando en algunas otras ciudades, en algunos otros departamentos. También le hemos pedido a las autoridades locales hacer ese control irrestricto, porque no puede haber desabastecimiento”, señaló el mandatario departamental.

¿Informales acapararon los productos?

Vanguardia visitó diferentes farmacias, comercializadoras de gel antibacterial y supermercados en Bucaramanga, y en todos estaban agotados los tapabocas y la gel antibacterial.

“Los tapabocas están agotados desde la semana pasada. No sabemos cuándo vuelvan a llegar”, es la respuesta habitual en todas las farmacias visitadas por esta redacción.

Sin embargo, contrario a lo que acontece en los locales comerciales autorizados, en las ventas informales del Paseo del Comercio o ventas de semáforos, sí hay disponibilidad de tapabocas y gel, solo que a precios muchos más altos, y con ciertas restricciones.

“En ninguna droguería hay tapabocas. Me tocó comprarlos en la calle a $2.000 cada uno, y solo puedo comprar hasta tres. No venden más”, señaló una de las transeúntes del Paseo del Comercio.

Además del acaparamiento que al parecer han obtenido los vendedores informales sobre los utensilios de limpieza personal, se suma la preocupación de los ciudadanos sobre la calidad de los productos que se comercializan en las calles bumanguesas.

“Ahí dice que tiene concentración de 99,5% de alcohol, pero vaya uno a saber, ni siquiera huele a alcohol. Sin embargo, yo lo compro porque necesito para la casa, para evitar el Coronavirus y en ningún otro lado se consigue”, señaló otro comprador que transita el centro de la ciudad.

No hay tapabocas para los niños con cáncer

El desabastecimiento de tapabocas en las farmacias y centros médicos de Bucaramanga se ha convertido en un verdadero martirio para los niños oncológicos de la ciudad, quienes necesitan del uso permanente de ese utensilio médico tanto por su patología, como por ser una de las poblaciones más vulnerables del Coronavirus.

Según advirtió Laura Bonilla, directora de la Fundación Soñemos, conseguir un tapabocas en Bucaramanga se ha convertido en una tarea casi imposible.

“Desde la semana pasada los papás me empezaron a advertir que no conseguían tapabocas por ningún lado. Llamé a 12 droguerías, de las cuales ocho no tenían, y las otras cuatro me los cobraban entre 3 y 4 veces por encima del valor que normalmente lo conseguimos, con la condición de que no me vendían más de tres tapabocas por persona”, advirtió Laura Bonilla.

Según la Directora de la Fundación Soñemos, la principal causa del desabastecimiento de tapabocas en la ciudad se debe al acaparamiento por parte de algunas personas por miedo al Coronavirus.

“Lo que me encontré es que la gente salió a las droguería a comprar y acaparar los tapabocas de manera innecesaria. Desafortunadamente los niños con cáncer necesitan el uso de tapabocas independientemente de que haya Coronavirus. Ahora, con este problema del Coronavirus ellos están dentro de la población de mayor riesgo, por lo que aumenta la preocupación a pesar de que en Bucaramanga no se han reportado aún casos”, agregó Bonilla.

La Fundación Soñemos trabaja con los niños oncológicos de la Clínica San Luis, el Hospital Universitario de Santander, la Foscal y el Hospital Internacional de Colombia.

“El uso de un tapabocas no puede durar más de seis horas dependiendo del estado de salud del niño, por lo que el tapabocas se tiene que estar cambiando unas tres o cuatro veces al día dependiendo de la condición. Eso se multiplica por cerca de 130 niños que tenemos en tratamiento activo, adicional a los que tenemos en ambulatorio y remisión. La situación es crítica, es difícil. Estamos tratando de darle manejo sobre todo a los niños que tienen que estar saliendo a la calle para sus tratamientos”, puntualizó Laura Bonilla, a quien se puede contactar al número celular: 3176720029.

¿Son recomendados los Tapabocas y geles caseros?

Ante el desabastecimiento de tapabocas y gel antibacterial en otras ciudades, han circulado en las redes sociales diferentes alternativas para crear desde la casas sus propios elementos sanitarios para afrontar la emergencia suscitada el Coronavirus.

Aunque es una alternativa que puede llegar ser definitiva ante una inminente emergencia, desde la Secretaría de Salud Departamental invitaron a los ciudadanos a tener en cuenta solo las recomendaciones de las autoridades, como la Organización Mundial de la Salud, OMS.

“Hay que tener en cuenta todo lo que diga la OMS. No podemos creer todo lo que se publica en las redes. Llega un momento de mitigación que se vuelve un tema incontrolable por no tomar las medidas preventivas necesarias, ya ahí es donde esas alternativas siempre son una buena opción”, indicó Javier Villamizar, secretario de Salud de Santander.