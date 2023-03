Investigación por denuncia de acoso sexual en el BIF pasó a manos de la Procuraduría

A través de un comunicado, la Personería de Floridablanca anunció que por poder preferente la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga asumió la investigación disciplinaria en contra de Julio César González, director del BIF, por las denuncias en su contra por supuesto acoso sexual y laboral.

Además: “Yo solo quería trabajar tranquila”: el testimonio de funcionaria que denuncia acoso sexual y laboral en Floridablanca

Según la Personería, mediante el Auto del 28 de febrero de 2023, el Personero Delegado para la Vigilancia Administrativa, Policiva, Judicial y Ambiental de Floridablanca remitió el expediente radicado 001-2023, que adelantaba contra el Julio César González García y otra funcionaria del BIF, en sus piezas originales, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, en cumplimiento a lo ordenado en Auto del 27 de febrero de 2023, emanado por la Viceprocuraduría General de la Nación, que dispuso ejercer el Poder Preferente sobre esta actuación disciplinaria.

“El proceso se encuentra actualmente en la etapa de Investigación, con la mayoría de pruebas practicadas. De ahora en adelante, mientras la Viceprocuraduría General de la Nación no disponga otra cosa, esta investigación la avoca la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga y, nosotros, como Ministerio Público, seguiremos ofreciendo todo nuestro apoyo”, manifestó la personera municipal María Margarita Serrano.

Celebran determinación

Por su parte, la diputada conservadora, Claudia Ramírez quien hizo publica las denuncias de acoso en el BIF en contra de algunas funcionarias, celebró determinación de la Procuraduría Provincias de ejercer poder preferente sobre este proceso.

“Ante la inoperancia y complicidad de la personera de Floridablanca, María Margarita Serrano, esperamos que la Procuraduría le brinde las garantías y la protección a las mujeres funcionarias que son víctimas del acoso sexual y laboral como se ha vivido en el BIF por parte del presunto acosador sexual Julio César González, director del Instituto y persona de confianza de Miguel Ángel Moreno alcalde que hasta el día de hoy ha guardó silencio ante los hechos ocurridos de años atrás. Esperamos que ad portas de la celebración del día de la mujer sea la Procuraduría y la fiscalía los entes encargados de proteger a las mujeres santanderanas”, indicó la corporada.

La denuncia

En 2020, en medio de la pandemia, Diana* empezó a trabajar en el Banco Inmobiliario de Floridablanca luego de ganar un concurso de méritos. En ese momento, Julio César González, quien hoy se encuentra investigado por la Personería de Floridablanca debido a dos denuncias que fueron interpuestas en su contra por acoso sexual y laboral, era el secretario general de la entidad.

Diana cuenta que al llegar a la entidad lo único que quería era trabajar tranquila. Y si bien había escuchado algunos comentarios sobre el comportamiento de González, no imaginó la magnitud del acoso sexual y laboral que vivió.

“Es morboso. Me hacía comentarios obscenos y que empezaron a subir de tono rápidamente. Empezó a volverse insoportable para mí. Se me acercaba demasiado, me hacía comentarios vulgares, irrespetuosos, insinuantes”, le contó Diana a esta redacción.

Incluso, llegó a invadir su espacio personal sin su consentimiento.

“Yo salía llorando de esa oficina y mis compañeros se daban cuenta de mi desesperación. Le exigía respeto, le decía: a mí no me interesa y las respuestas que siempre recibí fueron que él era así, que esa era su manera de tratar a las mujeres y que no iba a cambiar, que podía poner las quejas que quisiera, pero que él siempre iba a ganar”, cuenta Diana.

Diana soportó el acoso sexual casi un año: Ella insistió en su negativa ante las insinuaciones sexuales y González detuvo su acoso sexual, pero comenzó su acoso laboral.

“Empezó a insultarme, a gritarme en público, a hacer comentarios deshonrosos, groseros y desobligantes y a ponerme funciones que no son de mi cargo. Yo no quería ir a trabajar, estaba desesperada”, explica Diana.

González comenzó a llamarla a las 6:00 de la mañana, en la noche, los domingos, festivos, en vacaciones y mientras se encontraba incapacitada debido a una cirugía que le fue practicada por aquel entonces.

En abril de 2022, Diana llegó a un punto límite: “Digo no más. Me llené de valentía a pesar de que me sentía en crisis y no podía dormir”, cuenta.

Diana entró a la oficina de González, un lugar sin cámaras y tan solo una pequeña ventana hacia la calle, y le dijo que no estaba dispuesta a cumplir con funciones que no se ajustaban a su cargo. Le contestó tan solo: sí señora, no pasa nada.

Pero a los pocos días la llamó otra directiva de la entidad para decirle que lo que había hecho era muy grave: defenderse del acoso laboral y sexual había sido un gravísimo.

La directiva le dijo a Diana que si no cumplía con las órdenes de “El Dr. Julio” por las buenas, entonces tendría que hacerlo “por las malas” y le advirtió que le pasaría una copia por escrito con copia a su hoja de vida.

Diana entró en una crisis.

Lea también: Abren investigación disciplinaria al director del BIF, Julio César González, por presunto acoso sexual

“Jamás he acosado a nadie”

Julio César González, director del Banco Inmobiliario de Floridablanca, señaló en una rueda de prensa el pasado viernes 3 de febrero que “de manera rotunda digo que jamás he acosado a nadie, jamás en mi vida he acosado ni laboral ni sexualmente a ninguna persona, hombre o mujer, es un acto que rechazo y denigro. Si se detienen a estudiar mi hoja de vida, que estudien mi tema de trabajo en la universidad, en mis estudios superiores, sobre qué tema trabajé y con eso ustedes se dan cuenta de qué tipo de persona soy”.

González aseguró que “Estoy siendo hostigado por algunas personas están hostigando están afectando mi buen nombre, eh? Están por apasionamientos políticos por una persecución política contra mi nombre están realizando esta persecución a mi nombre a mi persona miren están jugando con mi dignidad hay un ente de control que está realizando las investigaciones y él dará los resultados”.