Se trata de Oscar Omar Orozco, quien hacía parte del comité político de la campaña de Jaime Andrés Beltrán.

A través de una transmisión en directo, el candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, anunció que “le he pedido a esta persona que se haga a un lado de la campaña porque el ejemplo empieza por casa, la autoridad empieza por casa y el respeto empieza por casa”.

Beltrán Martínez fue enfático en afirmar que “Jaime Andrés se ha acercado a todos los candidatos en diferentes escenarios. Pude hablar con cada uno de ellos, aún cuando me estaban atacando. Miré a la cara al señor Serpa y le dije: hermano no entiendo sus ataques pero creo que está en el camino equivocado”.

El candidato a la Alcaldía de Bucaramanga expresó que a los demás candidatos “los he invitado a una batalla limpia, una batalla justa, una batalla transparente y por eso mi mensaje es que desde mi campaña no actuamos ni actuaremos de manera errada como lo están diciendo hoy. Jaime Andrés no puede responder por las acciones de voluntarios o personas que han venido a hacer parte de este proyecto pero no asumen la vocería del mismo”.

Jaime Andrés Beltrán advirtió que “cada persona que en mi equipo que se dedique a atacar o a genera algún ruido alrededor de otra, por favor, les voy a pedir que se aparten porque nuestra campaña no está mirando hacia atrás, está mirando hacia adelante. Si yo quiero que a mí me respeten exijo a mi equipo que respetemos a las demás campañas”.

El candidato finalizó diciendo que “si necesitan periódico de mi campaña pueden venir aquí al café a llevarse todo el que necesiten porque para mí, que lleven la información de mi campaña es un honor, es un privilegio. Y si es necesario, los ponemos en la droguería, que queda aquí a dos casas, para que puedan llegar allá y llevarse todo lo que necesiten y lean mi plan de gobierno”.