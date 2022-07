En su programa de televisión, en el cuál entrevistó a Hernández antes de las elecciones del 19 de junio, Bayly no contuvo su molestia con la actitud que el exalcalde de Bucaramanga mostró en la reunión con el presidente electo, Gustavo Petro.

"Hace pocas semanas Rodolfo, estuviste aquí conmigo, te entrevisté, dijiste que Petro estaba rodeado de lo peor de la política colombiana, de hampones, de bandoleros. Dijiste que Petro quería matarte (...) ¿Y ahora?, tú deberías ser el jefe de la oposición. Muy bien, te reúnes con el presidente electo, pero preservas tu dignidad", dijo Jaime Bayly.

El peruano continuó asegurando que el papel de Hernández no es apoyar a Petro incondicionalmente.

"Eso parece oportunista, trepador. No, un político con convicciones se aferra a ellas y dice: bueno, estaré en la oposición. No se trata de aplaudir y de abrazar así a Petro. Yo que lo apoyé en la segunda vuelta me siento defraudado”, expresó el presentador evidentemente insignado.

El comunicador también indicó que los más de 10 millones de colombianos que respaldaron a Hernández en su intento por ser presidente de Colombia se sentirán defraudados por aliarse con el presidente electo.

Para Bayly, Hernández debía decirle a Petro que él iba a estar en la oposición ejerciendo un papel “de vigilar, supervisar, fiscalizar y criticar, no el de aplaudir y tampoco abrazar así a Petro, por el amor de Dios”.

Como si fuera poco, dijo sentirse “defraudado” luego de ver al excandidato tan cariñoso con Petro.

“Yo lo apoyé (a Hernández) pensando que era de derecha empresarial, capitalista y que si ganaba haría un gobierno de derecha moderna; y si perdía sería un opositor vigilante a Petro”, dijo el presentador.