Jota Pe Hernández la emprende contra congresistas “callados y vendidos” por compra de aviones

En medio de la controversia por la venta de aviones de combate por parte del gobierno de Gustavo Petro, el senador Jota Pe Hernández (Alianza Verde) arreció en sus críticas y se refirió a aquellos congresistas de la bancada de gobierno que no se han pronunciado sobre la controversia, advirtiendo que “ya recibieron puestos”, por lo que les toca “quedarse callados por vendidos y comprados”.

Hernández, quien ya le había enrostrado a Petro su postura como candidato cuando decidió oponerse a la renovación de la flota aérea por parte del gobierno de Iván Duque, reivindicó su independencia y sostuvo que, si bien le han ofrecido burocracia, no ha aceptado: “Ni un tinto me han dado”, señaló.

“Entiendo que los congresistas que ya recibieron puestos les toque quedarse callados, por vendidos, por comprados, pero conmigo el asunto es diferente, porque a mí ni un tinto me han dado y no porque no me lo hayan ofrecido, sino porque no se los he aceptado”, manifestó el senador a través de su cuenta en Twitter.

Previamente, también a través de la red social, Hernández recordó que Petro, antes de ser presidente, se oponía a la compra de aviones, pero que ahora, de forma incoherente, anunció que los comprará: ¿Me pregunto, para qué aviones de guerra si se avecina una paz total y por qué esta gran inversión cuando se avecina una profunda crisis económica?”, cuestionó.

Este miércoles, el propio Petro aclaró que no se utilizarán recursos de la reforma tributaria para la compra de los aviones, confirmando que sí hará la transacción para renovar la flota de superioridad aérea.

Según el Ejecutivo, se estudiaron tres ofertas (una de Estados Unidos, una de Francia y otra de Suecia) y se hizo la preselección de la propuesta presentada por el Gobierno de Francia, para la adquisición de 16 aviones Rafale. “Hasta el momento, la propuesta de los aviones Rafale es la mejor opción para el país en relación precio, eficiencia y operatividad”, dijo el Ministerio de Defensa.

El Gobierno agregó que la oferta que estudiará tiene un costo estimado de hasta 15 billones de pesos y defendió que la renovación es necesaria debido a que la flota actual de aviones Kfir ha tenido más de 42 años de uso (más de 30 años de operación en Colombia).

“Su operación y mantenimiento es costosa y puede ser riesgosa. Colombia es hoy prácticamente el único operador de la plataforma Kfir. Eso quiere decir que no se producen aeronaves ni repuestos; es decir, es una capacidad insostenible”, precisó.