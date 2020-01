El juzgado Primero Promiscuo de Familia de Socorro suspendió provisionalmente el proceso de elección de Personero Municipal de Barichara, como medida cautelar en el marco de una acción de tutela elevada por Daisy Acosta, una de las personas que busca reemplazar Javier Niño en el Ministerio Público del municipio de la provincia guanentina.

Según la accionante, la Escuela Superior de Administración Pública, Esap, entidad contratada por el Concejo de Barichara para llevar a cabo el proceso de elección de Personero, habría violado su derecho al trabajo, al debido proceso y la igualdad, al presuntamente haber calificado erróneamente sus pruebas de conocimiento y comportamentales.

“La Esap de manera irregular no me calificó correctamente mi experiencia al haber omitido mis cinco años y medio que yo trabajé con la Defensoría del Pueblo regional Santander. Sorpresivamente, ellos no saben que hace la Defensoría, no tienen idea si existe la entidad, a pesar de que es una entidad del orden nacional que la conoce todo el mundo en Colombia, que fue lo que la Esap me respondió”, señaló Acosta Ortiz.

Para Lisset Mujica, Juez Primera Promiscuo de Familia de Socorro, dentro del concurso para elegir Personero en Barichara existen evidencias de posibles transgresiones a los derechos fundamentales invocados por Daisy Acosta, por lo que decidió conceder la medida provisional de suspender el proceso de elección hasta tanto no haya un fallo de fondo.

Otras irregularidades

Así mismo, tres concejales de Barichara elevaron un comunicado prendiendo las alarmas por las presuntas irregularidades que se vienen presentando en el concurso de elección de Personero para ese municipio.

Según los cabildantes, el Concejo erró en el proceso de la entrevista a los aspirantes a Personero, ya que en la aplicación de la misma no estaban la totalidad de los concejales en la plenaria, tal y como lo indica el reglamento interno.

Así mismo, los tres concejales pusieron en tela de juicio la transparencia con la cual la Esap llevó a cabo el concurso de méritos para Personero.

“Le ponen la experiencia de 15 puntos y ninguno de todos los que pasaron tiene inclusive esa experiencia, y hay personas como la doctora Daisy Acosta (quien presentó la tutela), ella explicó que no le habían calificado la experiencia como corresponde y ella a pesar de eso hizo reclamo y no se lo aceptaron. Ahí es donde uno dice: algo está pasando porque no se está dando claridad porque de los 10 candidatos que se presentaron, él (Javier Niño) está por debajo de varias personas y en la experiencia llegan y lo votan con la máxima”, señaló el concejal Milton Chaparro.

Así mismo, los cabildantes cuestionaron la falta de publicidad de la hoja de vida de Javier Niño en el Sigep, a pesar de que es el actual Personero de Barichara.

“Adicionalmente, con el fin de confrontar resultados de antecedentes realizados por la firma contratista, se consultó en el aplicativo Sigep el nombre del servidor público Javier Niño Moreno, quien ostenta el más alto puntaje en esta fase y no se encontró diligenciada la hoja de vida como lo establece el artículo 10 del Decreto 2842 de 2010, por lo que se requiere indagar sobre el cumplimiento de este requisito a quienes superaron las pruebas anteriores y en caso negativo exigir copia de la hoja de vida junto con sus soportes para estar seguros en las decisiones a tomar”, expusieron los concejales Francisco Buenahora, Carlos Lozano y Milton Chaparro.

Futuro sin definir

Aunque la medida provisional fue expedida desde el pasado miércoles 8 de enero, al cierre de esta edición aún no se había emitido comunicación oficial alguna por parte de las directivas del Concejo de Barichara con respecto al futuro del proceso de elección de Personero.

Según el cronograma del cabildo, para hoy viernes a las 4:00 de la tarde sería la sesión de elección del nuevo Personero donde encabeza el actual jefe del Ministerio Público, Javier Niño.

Esta redacción intentó comunicarse con el concejal de Cambio Radical Gustavo Patiño, presidente del Concejo de Barichara, pero el cabildante no contestó las llamadas.

¿Vía libre para la reelección?

A pesar de la acción de tutela presentada por una de las aspirantes, exigiendo que se le reivindiquen sus derechos y se le califique objetivamente su experiencia profesional en el marco del concurso público, todo está dado para que Javier Niño Moreno sea reelegido como Personero de Barichara.

Esto, gracias a la ajustada calificación que los concejales le otorgaron al hoy jefe del Ministerio Público de Barichara en su entrevista, la cual tiene un 10% en la ponderación total del concurso.

“El Concejo tiene un 10%, sin embargo, ese 10% sube o baja. Y curiosamente el Concejo le dio el puntaje necesario para que la persona que se dice debería quedar no sea alcanzada por otro aspirante. Si a mí me dieran los tres puntos en la Esap, no alcanzaría tampoco porque estaría por unas decimales por encima de puntaje”, explicó Daisy Acosta, accionante de la tutela.

Dicha versión fue respaldada por el concejal Milton Chaparro.

“El Concejo tenía la potestad con ese 10% de calificación para que cada uno de los aspirantes a Personero entrara hasta el sexto. Si uno mira bien, la segunda aspirante en la lista de elegibilidad viene muy pegado al Personero y la castigan con una mínima votación en la entrevista para evitar que gane ella por encima del Personero actual”, agregó el cabildante del ASI, Centro Democrático y el Partido Conservador.

Según la actual lista de elegibilidad, Javier Niño encabeza la terna con 71,44 puntos, seguido por Karen Rodríguez, con 68,88 puntos, y Laura Linares, con 68,71 unidades.