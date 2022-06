Juicio contra Richard Aguilar continuará en julio

En una audiencia privada, a la cual no se permitió el ingreso de los periodistas de Vanguardia, la Corte Suprema de Justicia dio comienzo al juicio en contra del exgobernador de Santander, Richard Aguilar, por supuestos actos de corrupción en su administración, que no avanzó debido a que la defensa del exsenador no pudo estudiar las pruebas que remitió la Fiscalía.