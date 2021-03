“Voy a seguir trabajando por el desarrollo de Santander. Cumplimos un ciclo en la Alcaldía. La fase de planeación estratégica se terminó, estamos ya en la fase de implementación. Estamos en ejecución y en eso el Alcalde lo tiene piloteado y hay un gran equipo de trabajo. Quedó andando el proceso de modernización institucional de la Alcaldía. Quedó andando el proceso de revisión del POT. Quedó el Plan de Desarrollo como buen hoja de ruta. Mejoramos mucho en los procesos internos de la Secretaría de Planeación, el que era el ‘coco’ y el dolor de cabeza de la ciudad que era el concepto del uso del suelo, logramos transformarlo y digitalizarlo, acabando con un poco de corrupción al interior de la Secretaría y de la Alcaldía”, indicó Julián Silva.

Además: Revolcón en la Alcaldía de Bucaramanga tras renuncia de funcionarios que violaron el toque de queda

Renuncia en precampaña

Aunque negó que tenga aspiraciones electorales en su futuro inmediato, la renuncia de Silva Cala se da el día antes de cumplirse el periodo máximo establecido por la Ley para que secretarios de despacho y autoridades administrativas renuncien a sus cargos y no queden inhabilitados para participar en las elecciones legislativas del 2022.

Lea también: Están ‘represadas’ en Bucaramanga cerca de 4.000 solicitudes para uso de suelo

“Es solo una casualidad, no renuncié con ese ánimo. Más allá de un cargo en particular o aspiración a una corporación en particular, en este momento la prioridad es abrir discusiones, es participar, es promover esa cultura de participación en política. Que cada vez los ciudadanos se sientan más involucrados y más tranquilos hablando de política, lejos de los extremos, como es habitual en Compromiso Ciudadano y Ciudadanos Libres, que fue el movimiento que llevó al ingeniero Juan Carlos Cárdenas a la Alcaldía de Bucaramanga”, aseguró el exfuncionario.

A pesar de la negativa de Silva Cala, fuentes al interior de la Alcaldía señalan al exsecretario de Planeación como próximo candidato al Senado de la República.

Como las elecciones legislativas del 2022 se llevarán a cabo el 13 de marzo, los secretarios de despacho y las autoridades administrativas tienen hasta mañana para renunciar a sus cargos y no inhabilitarse.

Por ahora, Silva Cala se sumará al equipo de trabajo de la candidatura presidencial de Sergio Fajardo en Santander.