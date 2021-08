La carta pública con que Alejandro Gaviria confirmó su candidatura a la Presidencia

"Después de muchas conversaciones, de pensarlo varias veces, decidí entrar en la carrera (o la disputa) por la Presidencia de Colombia", explicó en una carta enviada este viernes a la comunidad "uniandina" sobre el anuncio que se venía especulando desde hace varios días.

Gaviria, un reputado académico de 55 años que nació en Chile, aseguró que tomó la decisión porque cree poder "aportar a la democracia en una coyuntura crítica".

"No quiero entrar en justificaciones tortuosas. Entiendo que mi decisión es problemática. Solo quisiera señalar una continuidad, una forma de coherencia que, en este momento, en medio de todo, de mis emociones cruzadas, me tranquiliza", explicó el economista e ingeniero.

Su decisión va en línea de la "universidad activista" que ha defendido como profesor y rector de la Universidad de los Andes y sus deseos de "transformar la sociedad" y "ser agentes de cambio".

"También he abogado por el pensamiento crítico, por el escepticismo y la necesidad de un debate razonado y respetuoso. Así mismo, me llevo esos valores, esos principios necesarios en este momento de desconfianza, desánimo y amenazas a la democracia", aseguró el ahora precandidato presidencial.

Lea también: Así es Alejandro Gaviria, el nuevo contrincante por la Presidencia.

Gaviria impulsó importantes proyectos como ministro de Salud, nombrado por el expresidente Juan Manuel Santos, de 2012 a 2018, entre ellos la regulación de compras de medicamentos y la regulación de la muerte digna.

El académico, de tinte progresista y que probablemente se adhiera a las confluencias de centro-izquierda, ha defendido proyectos progresistas como la interrupción voluntaria del embarazo o la descriminalización del consumo de ciertas drogas.

En un "ideario en 60 puntos" que hizo público hoy, argumenta estas ideas junto a la "necesidad de un cambio, de una transformación que requiere acuerdos colectivos, voluntad política, valentía y conocimientos prácticos".

"El cambio social no es cuestión de todo o nada. No consiste en sustituir un modelo corrupto que ya no puede mejorarse por otro perfecto que ya no habría que mejorar", subraya en un alarde de pragmatismo y contra los discursos populistas o "la improvisación carismática".

En lo económico, el académico, que tras su paso por la academia cuenta con un gran apoyo en Bogotá y desde los sectores más jóvenes, aboga por el papel redistributivo del Estado para crear equidad, los derechos laborales y "un sistema tributario más progresivo", con un ingreso mínimo a las familias más pobres y vulnerables.

Su ingreso en la carrera presidencial puede complicar las encuestas para el izquierdista Gustavo Petro o candidatos de centro como Sergio Fajardo, principales candidatos de la oposición a la espera de que se conozca el nombre del candidato por el oficialismo.