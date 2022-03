La Corte Constitucional le llamó la atención al senador Roy Barreras

“¿Que hace la magistrada de la Corte Constitucional Paola Meneses junto con Rodrigo Escobar Gil en la Casa de Nariño a esta hora, un sábado de puente? ¿La presión de Uribe es tanta? ¿De qué hablan? ¿De ‘Matamba’? ¿De qué perdieron las elecciones?’”, expresó Barreras en su red social.

Por la misma red, la Corte desmintió al senador y aseguró que la magistrada se encontraba en su hogar, también solicitó respeto por la vida privada de todos los magistrados que conforman la Corte.

“La Corte desmiente públicamente la afirmación del ciudadano Roy Barreras en su red social. La magistrada Paola Andrea Meneses se encuentra en su hogar junto a su familia, razón por la cual pide respeto a la vida privada de sus magistrados y magistradas en esta época electoral”, expresó la Corte en su cuenta de Twitter.

Aunque no se disculpó, Barreras eliminó el ‘tweet’ y replicó la respuesta de la Corte.

“Retrino con respeto la voz institucional de la Corte. Fuente interna de Palacio me informó de esa supuesta visita. Procedo a eliminar ese trino. Me alegra que no se hayan considerado delirantes escenarios de conmoción interior para desconocer resultados electorales”, aseguró el senador.