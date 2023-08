La extralimitación de la contralora de Santander, Blanca Luz Clavijo: auditoría confirma irregularidades

Extralimitación

“Del contenido de las anteriores transcripciones no se evidencia en el texto de la Resolución No. 000096 de 17 de febrero de 2023, ni en la parte considerativa, ni la resolutiva, ni en ninguno de los puntos antes transcritos ninguna relación de pruebas con que cuenta la Contraloría de Santander para exigir al Gobernador la suspensión de la alcaldesa en mención, en cuyo caso se infiere la violación de los principios de debido proceso e imparcialidad a los que se debe atemperar cualquier actuación administrativa, por lo que la ausencia de sus lineamientos hace que dicha decisión limite presuntamente en subjetividad”, concluye el informe firmado por Diego Fernando Uribe, auditor delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal.

Falsa denuncia

Pero las inconsistencias en la suspensión de la alcaldesa de Suratá no solo fueron de carácter administrativo. Esta redacción pudo conocer que incluso la denuncia ciudadana que dio pie para la investigación y posterior suspensión de la alcaldesa fue falsa.

Al menos así quedó en evidencia luego que Xiomara de los Santos Altafulla (quien supuestamente interpuso la denuncia), a través de una declaración juramentada afirmó que no conoce Suratá, y reconoció que no ejerce ninguna actividad como veedora ciudadana como se lee en la queja en contra de Coronado.

“Declaro de igual forma que no es cierto que yo personalmente haya estado en la entrega de la maquinaria amarilla retroexcavadora, no es cierto que yo haya solicitado la verificación de la maquinaria, no tengo conocimientos especializados en esta materia, no tengo idea cómo se maneja una máquina y dónde se puede apreciar las horas de uso, no estuve nunca en mi vida en el municipio de Suratá ni mucho menos en las instalaciones de la oficinas de la Contraloría General de Santander”, afirmó Altafulla.

Vanguardia pudo corroborar que el correo electrónico que aparece como medio de contacto de la supuesta veedora ciudadana no existe y que la veeduría Porvenir de Suratá, de donde supuestamente vino la queja, no aparece en los registros de la Cámara de Comercio.

