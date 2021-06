Comisario agresor

Con la Resolución 0632 del 26 de mayo, la Secretaría Administrativa de Bucaramanga nombró en propiedad como Comisario de Familia del municipio a Fabián Gonzalo Canal Rolón, a pesar de que el funcionario se encontraba suspendido por la Procuraduría, tras haberlo hallado culpable de agredir a una mujer mientras se encontraba en el centro de atención del barrio La Joya, al occidente de la ciudad.

En su decisión, la Procuraduría encontró que, a pesar de que Fabián Canal se encontraba en periodo de prueba, esto no lo eximía de su responsabilidad disciplinaria al haber incumplido su labor como funcionario público y agredir a un ciudadano.

“Con la resolución de nombramiento y el posterior acto de posesión se acredita en el caso sub examine que el señor Fabián Gonzalo Canal Rolón, en su condición de Comisario de Familia de Bucaramanga, tenía el conocimiento y la comprensión de que su comportamiento resultaba antijurídico, pues juró desempeñar su función con total apego a sus deberes funcionales, estando como se ha dicho demostrado que faltó a su deber de tratar con respeto a la señora J.K.S”, dicta el fallo. Por su parte, la administración municipal aseguró que al momento de hacer la evaluación de desempeño de Canal Rolón, aún la Alcaldía no tenía conocimiento del fallo de la Procuraduría. “La sanción impuesta por la Procuraduría y la fecha de evaluación que nos tocaba hacer por Ley hay unas diferencias casi que de un día. Es decir, cuando evalúa al comisario no teníamos conocimiento de la sanción”, explicó Melissa Franco, secretaria del Interior.

