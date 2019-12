El Congreso cierra el 2019 como uno de los protagonistas del año. No solo fue el escenario de sendos hechos políticos como mociones de censuras a ministros, sino que su naturaleza de órgano legislador lo tiene en boca de miles de colombianos por la reciente aprobación de la reforma tributaria, uno de los temas que más movió la aguja del país en las últimas semanas.

Al cierre de este periodo de sesiones, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, hace el balance de cómo se movió el Congreso políticamente y cómo le fue al Gobierno en cuanto a proyectos de ley e iniciativas lideradas y aprobadas y también en cuanto a la llamada “nueva forma de relacionarse” con los congresistas, en la que que tanto ha insistido el presidente Iván Duque.

García, quien es militante del Partido Liberal, considera que muy pronto el presidente Iván Duque deberá dar un cambio en varios de sus ministros, esto porque cada vez le es más difícil tener mayorías en el Congreso y lograr la gobernabilidad necesaria para aprobar proyectos fundamentales para él y su plan de gobierno.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cuál es su balance de cómo ha sido la relación entre el gobierno Duque y el Congreso de la República?

Es un nuevo estilo de hacer política, de relacionarse con el Legislativo, y eso, de una u otra manera, ha generado algún impacto en la sociedad colombiana, en la política nuestra, en la misma institucionalidad del Congreso y en el mismo manejo político, porque el Presidente necesita gobernabilidad y esta se hace haciendo política, invitando a los sectores a que acompañen un gobierno a sacar adelante primeros su programa y las crisis que se presenten.

¿Por qué al gobierno no le ha ido bien con sus proyectos en el Congreso?

No tienen una mayorías contundentes y porque no se han puesto a hacer política. Para gobernar hay que hacer política y el presidente Duque tiene un estilo muy particular, que a su modo de ver y entender piensa que le ha dado resultado, yo pienso que de cierta manera sí, pero cada día es más difícil. Un gobierno necesita tener mayorías, necesita tener gobernalidad. La gobernabilidad no es mermelada.

En ese orden de ideas... ¿año nuevo, cambio de gabinete inminente?

Indudablemente creo que debiera darle un nuevo aire a su equipo de trabajo, sinceramente veo la necesidad de tener personas que conozcan un poco más del manejo de lo público y lo político.

¿Se rajaron los ministros?

Hace unos días dije no me pongan a decir quiénes son los buenos porque sabe quiénes fueron los malos. No quiero dar nombres, pero todos en el país saben quienes son y cómo han hecho la tarea.

¿Y si el presidente Duque nombra Simón Gaviria como ministro habría cambio de postura del liberalismo frente al gobierno?

Nunca hemos estado en contra del gobierno, jamás, nosotros lo único que no le hemos votado es la reforma tributaria y las objeciones a la JEP, de resto hemos apoyado al gobierno en todo sin estar como partido de gobierno y sin estar pendientes de puestos. Si mañana hay una hoja de vida como la de Simón Gaviria u otro liberal que pueda apoyar al gobierno nacional, pues bienvenido, pero nuestra postura es clara y nuestro ideario político.

¿Definitivamente votaron no a la reforma tributaria en el liberalismo?

Nosotros votamos todo negativo, no apoyamos la reforma tributaria y fue una decisión mayoritaria en la colectividad y así votamos.

¿Está muy polarizado el ambiente en el Congreso, por qué?

Este es un Congreso distinto, llevo 13 años y nunca he visto un Congreso tan difícil. La polarización política en la que está subida hoy Colombia es la que ha generado enfrentamientos difíciles, con distintas posiciones, distintos pensamientos, es muy difícil manejar la plenaria, pero creo que esa es la democracia nuestra, y aquí todo el mundo tienen derecho a criticar si lo hace de buena manera y con respeto.

¿En qué va terminar el tema de la curules de las víctimas tras la insistencia de que sean validadas?

Yo tengo un criterio y me baso en tema jurídico, no puedo hacerlo porque el presidente de la República lo quiera o alguien así lo desee. En mi caso soy convencido que las víctimas deben tener un espacio pero de forma clara que no tropiece con lo legal. Haremos un análisis jurídicos de si se puede o no y ver que definimos tenemos.

¿El Congreso sí atendió el llamado de los colombianos que han salido en estos últimas semanas a protestar?

En todo este tema de las crisis, por primera vez en cuarenta años, recibimos en el Congreso de la República a todos los sindicatos, a los líderes de la protesta social y eso es una demostración que le dimos la cara a la problemática nacional. Acá le seguiremos abriendo las puertas a todos, es es darle cara a la crisis.

¿Pero en concreto en qué atenderá el Congreso a las peticiones de los líderes del paro?

No podemos hacer sino servir de facilitadores, fue lo que hicimos en la mesa donde trabajamos y recibimos a los líderes del paro. Ponemos a su disposición, para solventar la crisis, nuestra facilitación y la decisión legislativa en la que las partes, puedan necesitar para solventar la crisis.