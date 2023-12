Un predio con gran potencial urbanístico

Según expertos en derecho urbano consultados por Vanguardia, el avalúo sobre el Lote 6 de Ferticol tampoco correspondería a la realidad ya que tampoco tuvo en cuenta el POT aprobado en 2022 en Barrancabermeja, que le aporta nuevas potencialidades y nuevos atributos, en especial porque el predio actualmente no solo es industrial sino urbano de vivienda multifamiliar, que, sumado a su estratégica ubicación colindante a una vía nacional, incrementa de manera significativa el valor del inmueble propiedad de Ferticol.

“Se evidencia que el área del lote en donde se encuentran ubicadas edificaciones existentes se conservó su uso industrial, y en el área donde no existen edificaciones actualmente se asignó uso residencial neto. Hoy se puede hacer vivienda y el avalúo no contempla esta consideración. El escenario actual, es que con el cambio de normativa del POT, el lote aumenta su potencial de utilidad en edificabilidad y usos, al permitir una densificación en altura en las dos actividades con las cuales cuenta el lote. No debemos olvidar que la tierra vale lo que en ella se pueda desarrollar y el nuevo POT si le otorga al lote unas potencialidades que no tenía y que no tiene en cuenta el avalúo”, explicó Sergio Arenas, magíster en derecho urbano, director ejecutivo de Arenas Ochoa Abogados.

Las inconsistencias en el avalúo del principal activo de Ferticol terminarían afectando todo el saneamiento fiscal del pago de acreencias laborales, pensionales y crediticias de la empresa de fertilizantes, que a la vigencia 2020 alcanzaba los $138 mil millones, el doble del valor actual por el que se pretende enajenar el Lote 6.

Para tener un punto de comparación, el metro cuadrado en el Parque Industrial de Yuma, que esta justo al lado de Ferticol, cuesta un millón de pesos, $700 mil más que el metro cuadrado avaluado en el Lote 6 de la liquidada empresa de fertilizantes.