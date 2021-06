Al igual que lo acontecido en su momento con Elkin Patarroyo, el empresario Mario Hernández y el politólogo Gilberto Tobón, el excandidato a la Gobernación de Santander Emiro Arias tampoco aceptó la invitación a participar en la lista al Senado por parte de la Liga de Hernández.

“Estuvimos en conversaciones con Emiro, pero tenemos visiones de manejo económico de país que no compartimos, pero respetamos. Según tengo entendido, él ahora irá a trabajar con el doctor Caicedo, gobernador del Magdalena”, indicó Rodolfo Hernández.

Emiro Arias le confirmó a esta redacción que efectivamente se encuentra en conversaciones con el movimiento Fuerza Ciudadana, de Carlos Caicedo, para integrar una lista al Congreso.

Comité nacional

Ante esta situación, el exalcalde de Bucaramanga anunció que conformará un comité nacional desde el cual los mismos ciudadanos designen a la persona que encabezará la lista al Senado por la Liga Anticorrupción.

“Una vez ese comité escoja un nombre, nosotros vamos a revisar que no sea de la clase politiquera, que no tenga investigaciones por corrupción y que no tenga vínculos con la mafia y ahí sí le damos el aval para que encabece la lista al Senado”, agregó Rodolfo Hernández.

Sin candidatura inscrita

Si bien la Registraduría ya inició el proceso de inscripción de los candidatos independientes que quieren aspirar a la Presidencia, Rodolfo Hernández aún no ha inscrito su candidatura al Palacio de Nariño, debido a que todavía no tiene definido el nombre de su fórmula vicepresidencial.