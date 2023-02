“La ministra es arrogante e ideologizada”: el sablazo de Roy Barreras a Carolina Corcho

Barreras la señala de contradecir las órdenes del mandatario, Gustavo Petro, de no escuchar a las voces expertas en medio de la construcción del articulado y de ser una funcionaria ideologizada.

“La ministra desautorizó al presidente. Hace dos semanas se dio un paso positivo hacia la transición, el presidente va a defender una reforma que haga un sistema más justo, anunció que las EPS no desaparecerían”, aseveró el congresista en una entrevista con El Tiempo. No obstante, la funcionaria terminó presentando un documento que no cumplía con los puntos anunciados por el Ejecutivo.

El jefe de la bancada del Pacto Histórico sostuvo que “la ministra Corcho, que es una ministra ideologizada, tiene desafortunadamente una característica que no es buena y no es justa en ningún ministro y es la arrogancia. Ella rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha ni a sus pares en el gabinete, no escucha a los gremios y los descalifica y alimenta una especie de reforma revanchista contra lo que llaman la oligarquía”.

Los cuestionamientos al proyecto de ley que modifica el sistema de salud tal y como ha operado en las últimas tres décadas se dan después de que, a pesar de la promesa de que este no acabaría con las EPS, al conocerse el contenido del articulado quedara en evidencia que este si transforma su estructura.

Por eso Barreras acusa que “la ministra no escuchó lo que el presidente dijo dos semanas atrás, pero además desoyó los comentarios técnicos y especializados del ministro de Hacienda (José Antonio Ocampo) y del exministro de Salud, Alejandro Gaviria. Trabajaron tres semanas y ninguno de sus aportes fue acogido”.

Es más, el presidente del Senado la señala de no haber tenido en cuenta el arduo trabajo que tuvo con el gabinete a la hora de construir el borrador final del articulado. “Trabajaron tres semanas y lo que ella hizo fue radicar su propuesta original que es una propuesta ideologizada y que no es viable porque podría causarle un daño al presidente y a las familias colombianas”, afirmó.

Por eso, el presidente del Senado cerró con una dura advertencia: “Si se aprobara esta reforma sin transición, la salud de los colombianos quedaría a la intemperie”.

El llamado de atención del jefe de la bancada del Pacto Histórico se conoce dos días después de la reunión de Carolina Corcho con la bancada del Partido de la U, sobre la que participantes de ese encuentro le dijeron a EL COLOMBIANO que la ministra se enojó al escuchar los 18 reparos hechos por los congresistas al proyecto de reforma a la salud.