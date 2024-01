$!“La relación con el gobierno Petro es lamentable”: Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación

El próximo 12 de febrero Francisco Barbosa Delgado terminará su periodo como Fiscal General de Nación, cargo que ocupó por cuatro años. En el epílogo de su gestión, el jefe del organismo investigador estuvo de visita en Bucaramanga para reunirse con los nuevos mandatarios, alcaldes del área metropolitana y el Gobernador de Santander, con quienes compartió sus estrategias finales para tratar de recuperar la seguridad y consolidar una justicia eficaz en el departamento. Durante su paso por la ciudad, Barbosa conversó en exclusiva con Vanguardia e hizo un balance general de su gestión a nivel nacional pero principalmente de los avances del ente acusador en Santander en temas de alta relevancia para la región como los casos de violencia de género, corrupción y la desarticulación de bandas criminales. El Fiscal General también se refirió al gobierno del presidente Gustavo Petro y calificó como “lamentable” la relación de trabajo con el Ejecutivo. Asegura que Petro se ha dedicado a atacar a la institucionalidad y ser indulgente con los delincuentes. Barbosa Delgado también habló de casos emblemáticos como el de Laura Sarabia, el proceso por presunto lavado de activos contra Nicolás Petro, hijo del Presidente, y lo que sigue en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Polémica licitación para obras en Toporo quedó en el limbo tras cierre de fechas para subsanación. ( ) ‘Naufraga’ licitación para infraestructura en Topocoro: solo un consorcio ‘subsanó’ la propuesta Finalmente, el Fiscal Barbosa reveló su futuro político después del 12 de febrero y responde si tiene en mente intenciones de ser candidato presidencial en 2026. PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cuál es el motivo de su visita a Santander a pocas semanas de terminar su periodo?

Para mí Santander es prioritario en la estrategia de esclarecimiento de delitos. Aquí es fundamental establecer una estrategia con el gobernador Juvenal y con los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga para dejar listas las estrategias de fortalecimiento y enlace de la Fiscalía con las entidades territoriales y así tener resultados en los próximos 90 días muy puntuales, hay que mejorar la seguridad y sobre todo lograr un trabajo articulado con la justicia. Santander está en el corazón del fiscal Barbosa. Además: Los refuerzos de la Fiscalía para la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga

¿Cuáles son esas estrategias?

Les entregamos dos estrategias: una para Bucaramanga y una diferenciada para Santander. En Bucaramanga lo que hicimos fue establecer básicamente una acción concreta que vamos a tener en la comuna 3, en la comuna 4, en la Comuna 12, y en la Comuna 13, donde hay un incremento de homicidios, de hurto, de tráfico de estupefacientes o microtráfico y de extorsión, en ese sentido, vamos a aportarle a Bucaramanga 21 fiscales para el área metropolitana, nuevos, son 21 fiscales especializados en homicidios, en feminicidios, en hurto, en extorsión, para poder tener resultados concretos y rápidos los próximos 30 y 90 días eso se va a evaluar con los alcaldes de Bucaramanga, Girón, Floridablanca y de Piedecuesta. Le entregamos al alcalde Jaime Beltrán información de 25 órdenes de captura que ya fueron expedidas por jueces y que hemos trabajado en la Fiscalía, por ejemplo, de homicidas que están hoy libres en la ciudad de Bucaramanga, y eso es una estrategia que se va a desarrollar en los próximos 30 y 60 días con el alcalde, para buscar y que la Policía capture a esas personas. También le entregamos al gobernador información de 100 órdenes de captura para que se puedan hacer efectivas en todo el territorio de Santander, en ese sentido nuestra estrategia es atacar el crimen presente, vamos a disminuir la inseguridad pero al mismo tiempo vamos a ayudar también con toda esa estrategia para hacer efectivas todas esas órdenes de captura.

¿Qué avances ha tenido la lucha contra la corrupción en Santander?

Logramos 152 condenas de servidores públicos, 88 preacuerdos, 11 aceptaciones de cargos, 230 acusaciones directas, en el departamento ante jueces de control de garantías. Imputamos 78 alcaldes, 30 contratistas, 213 servidores públicos, 37 particulares, dos jueces, 19 funcionarios de la Fiscalía, Policía y el Ejército Nacional, o sea, una tarea importante. Lo que estoy diciendo con estas cifras es que Santander estuvo en el centro de mi gestión desde el día uno, el 13 de febrero del 2020, hasta que me vaya, por eso estoy, a 15 días de irme, aquí en Santander, entregando otra cosa importante a la ciudad, la remodelación integral del búnker de la Fiscalía, que no se había intervenido desde hacía 27 años, y eso es un homenaje también que le hago a Santander porque esta es una tierra que merece tener justicia digna.

¿Qué resultados hay en investigaciones por feminicidios?

Frente a los ocho casos de feminicidio que ocurrieron en Santander podemos decir que fueron resueltos y todos los responsables fueron enviados a la cárcel. Además, durante mi administración creamos rutas itinerantes para impulsar investigaciones entorno a casos de violencia intrafamiliar y violencia sexual, atendimos a más de 5 mil personas en municipios como Bucaramanga Girón, Piedecuesta, Floridablanca, Vélez y Barbosa, en programas de fortalecimiento, de prevención del delito a través del programa Futuro Colombia se ayudaron o se orientaron a 29.313 estudiantes, docentes, y padres de familia en establecimientos educativos de Santander. En los próximos tres meses, los santandereanos van a ver un acompañamiento fuerte de la Fiscalía en el área metropolitana, en Bucaramanga articulado con el alcalde Beltrán, con los alcaldes de los otros municipios, y con el Gobernador, hoy, a mi juicio lo que hay es una estrategia territorial en torno a la seguridad y a la justicia en Santander.

Luego de un año y medio, ¿cómo calificaría usted la gestión del gobierno Petro?

Más allá de calificar un gobierno yo lo que puedo hablar es de la relación que yo he tenido con el Gobierno en torno a las competencias de la Fiscalía, y yo califico de lamentable la relación que hemos tenido. Una relación lamentable por varias razones, porque desde el Ejecutivo se estableció una estrategia de desprestigio del ente acusador. La Fiscalía General de la Nación, como todas las entidades del Estado, requieren que se trabaje conjuntamente, requieren que se hagan esfuerzos conjuntos. Todos los órganos del Estado tienen una historia, uno no puede arrancar de cero, y en ese sentido yo lo que he percibido es que vamos por diferente rumbo, yo lo que necesito como Fiscalía es que se puedan judicializar delincuentes, yo no tengo una política de premio a delincuentes, no tengo la política de buscar que salgan los delincuentes de las cárceles, yo tengo la política constitucional de que esos delincuentes vayan a las cárceles, sean sancionados, de que las personas de bien se sientan tranquilas de que hay un ente acusador y una justicia que pueden judicializar las personas, en ese sentido, por supuesto ha habido una filosofía completamente distinta.

¿El Presidente ha querido interferir en la justicia?

Recuerden ustedes que fue esta Fiscalía fue la encargada de decirle no al levantamiento de órdenes de captura a extraditables en Colombia hace un año, cuando se me planteó por parte del presidente Gustavo Petro, que se levantaran esas órdenes de captura, por supuesto le respondí que no, porque no había fundamento jurídico. Fue esta Fiscalía la que le advirtió al país que se estaba presentando un proyecto de Ley, encabezado por el Ministerio de Justicia, que buscaba la despenalización de la cadena productiva del narcotráfico. Fue esta Fiscalía la que le ha dicho al país que tiene que haber una ley de sometimiento y no utilizar mecanismos de paz para incluir a organizaciones criminales, que son básicamente sicariales, u organismos de microtráfico, como las que sacuden a la ciudad de Bucaramanga y otras ciudades del país. Hemos sido nosotros los que planteamos ideas como por ejemplo, que es necesario que no se deroguen los decretos de protección de nuestros niños en zonas como colegios, como escuelas, porque es necesario proteger del consumo a la ciudadanía, a la población, es decir, esta es la Fiscalía que lo que ha hecho es proteger las instituciones, proteger al país y proteger a la ciudadanía, eso por supuesto me trae malquerencias, me trae molestias, han atacado al Fiscal General de la Nación pero yo no puedo detenerme en eso.

Sus críticos señalan que su gestión ha sido laxa con el narcotráfico, ¿qué responder?

Yo lo que necesito es decirles que le quitamos $30 billones de pesos a las mafias en estos cuatro años en extinción de dominio, que le dimos $1.7 billones a las víctimas en la Ley de Justicia y Paz, hicimos en cuatro años lo que no se había hecho en 14 con la Ley de Justicia y Paz. En los 14 años le habían entregado $500 mil millones de cosas a las víctimas, nosotros en cuatro años les entregamos $1.7 billones. Hemos logrado 3.600 condenas contra corruptos, cuando se habla de que la Fiscalía es una entidad que fomenta la corrupción, que fomenta el narcotráfico a uno le duele porque no tiene mayor sentido, nosotros hemos desmantelado más de 11.000 organizaciones de narcotráfico en el país y de microtráfico otras tantas, es decir, estamos en todo el país haciendo esto, por eso es muy lamentable cuando un presidente y un gobierno pretende atacar a la Fiscalía y al Fiscal General de la Nación. Nosotros somos institucionales y nosotros no hemos tenido un enfrentamiento contra el Ejecutivo, hemos tenido más bien una defensa por la institucionalidad colombiana. Lea también: La propuesta del Gobernador para acelerar obras del Anillo Vial Externo Metropolitano y que sea de doble calzada

¿Qué viene en el caso de Nicolás Petro, hijo del Presidente?

En el proceso del exdiputado Nicolás Petro ya la Fiscalía logró la acusación, era muy importante lograr la acusación, pero es un proceso muy sólido que el país conoció porque vio además la audiencia pública, y en ese sentido los fiscales, que son autónomos e independientes, y en este caso un fiscal ha sido el encargado de llevar este proceso, esperamos que hayan decisiones judiciales, por lo menos a final de este año o a inicio del siguiente ya con una condena por delitos que presuntamente cometió esta persona, ya acusado de esos delitos por la Fiscalía de lavado de activos y enriquecimiento ilícito como servidor público

¿Y en el de Laura Sarabia, mano derecha del Presidente?

En el caso conocido como el de Laura Sarabia, proceso que se generó durante el año pasado tras unas denuncias periodísticas, debemos decir que están judicializadas las personas que presuntamente interceptaron ilegalmente unos teléfonos. Hay una persona imputada, que es el jefe de seguridad que participó presuntamente en esas maniobras. Ahora la Fiscalía tendrá que decidir si existe algún rol de responsabilidad de la señora Sarabia, por lo pronto es una decisión que le corresponde a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y que por supuesto en este caso concreto continuará en el marco de la investigación. La ciudadanía tiene que entender que mi periodo termina pero eso no significa necesariamente que los casos se vayan a frenar, es una entidad donde se debe construir sobre lo construido, ese espíritu adánico de decir hay que refundar la institucionalidad colombiana es una idea que le causa daño al país y es una idea que no representa el valor de los colombianos.

¿Por qué tantos cambios de Fiscal en el caso del expresidente Uribe?

No, simplemente lo siguiente, hay una designación a un fiscal, ese fiscal presenta un impedimento, el fiscal general lo resuelve y se designa un nuevo fiscal conforme a las reglas del Código de Procedimiento Penal, eso es todo, es decir, para la Fiscalía y para el Fiscal General es absolutamente claro que le corresponde actuar conforme a la ley y que en este caso concreto ese fiscal tendrá entonces un término de ley para determinar si solicita una nueva reclusión o si toma una decisión en contrario, ese asunto tendrá que resolverse en el marco de los términos, que seguramente será en tres o cuatro meses, y el país conocerá en su momento los resultados, yo no tengo nada que ver con el expediente y al mismo tiempo por ser el Fiscal General de la Nación observaré desde la distancia que pasará en ese tema. Lea puede interesar: Seguridad, Metrolínea y basuras, prioridades del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán

¿Será candidato presidencial en el 2026?