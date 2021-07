De arrendatario a invasor

Aunque los sindicados, incluido Osmar Arias, tenían 10 días hábiles para desalojar el lote, hoy cuatro años después no se ha realizado la restitución del inmueble, razón por la que ahora afrontan el proceso penal por invasión de tierras. Osmar Arias afirma que desde 2011 entregó el negocio a su hermano, por lo que hoy no tiene nada que ver con el pleito.

“No hubo ninguna invasión”

El alcalde de Güepsa, Osmar Arias, aseguró que no tiene nada que ver dentro de la controversia jurídica por la compraventa del lote La Preferida en Bogotá.

“Esa es una pelea que tienen el vendedor que es un señor extranjero y los compradores que son unos paisas. Yo trabajé con el extranjero como por cinco años en el arriendo del lote para funcionar un parqueadero de mulas, que es mi negocio, él después me pidió el lote para venderlo y yo lo entregué. Tres meses después, los paisas me buscan y me ofrecen que siga con el negocio del parqueadero por un año más, mientras hacen todos los trámites de legalización del lote. Yo acepté y después se enredó el negocio entre ellos, tanto así que se fueron a demanda civil. Pero yo no tuve nada que ver ahí”, indicó Arias Acuña.

Así mismo, el Alcalde de Güepsa negó que existiera una invasión del inmueble.

“No hubo ninguna invasión. No lo tomamos por la fuerza ni mucho menos. Solo que ahora el señor extranjero se le dio por demandar por supuesta invasión del lote y me incluyó a mí en la demanda pero tengo mi conciencia tranquila porque no incurrí en ningún delito”, agregó Osmar Arias.