Si a alguna persona le quedaba duda que la relación entre el expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe con su discípulo, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, se está tensionando, tan solo se tiene que ver lo que pasó en la semana que termina con relación a la reforma tributaria, con lo que se confirmó que cada vez están más distantes.

Uribe había venido expresando desde hace unos dos meses que la reforma tributaria que iba a presentar el gobierno Duque al Congreso de la República tendría que ser prudente, que no espante la inversión y que buscara ante todo el recorte de gastos, en especial de la burocracia.

Sin embargo, su mensaje no fue escuchado en el alto gobierno, ni el presidente Duque ni muchos menos el equipo económico del gobierno acogieron las recomendaciones del exmandatario. Uribe contrario a su estilo directo y explosivo fue paciente un tiempo, primero llevó a que su partido ratificara que sí votará la reforma tributaria pero con unos cambios sustanciales, como por ejemplo no afectar a la clase media, no el IVA a los servicios público y tampoco un impuesto a las pensiones.

Pero la “terquedad de Duque”, como ya se dice de manera insistente en las filas del Centro Democrático, llevaron a que Álvaro Uribe rompiera ese silencio y evidenciara que sí hay una molestia muy grande con el mandatario nacional.

“Mil veces les dije, les rogamos que, por favor, no presentaran esos puntos, que no la presentaran así, porque iba a provocar un gran rechazo popular, en el Congreso no la aprueban así, hacen unos cambios y castigan al Gobierno y al partido (el Centro Democrático), y la presentaron así infortunadamente”, señaló el dirigente.

Pero su molestia creció más ante la insistencia del gobierno de hacer algunos cambios, pero manteniendo la estructura de la reforma. “Por favor equipo Ministerio de Hacienda, esto no se arregla quitando unos temas, no insistan en discutir los 170 artículos, faciliten consenso de pocos artículos, simples, claros, no agresivos, por regla transitorios, que ese acuerdo sea la ponencia. Lean los riesgos a la democracia”, escribió desde su cuenta de Twitter Uribe.

