El primero en sentar su postura fue el partido Liberal, que en una comunicación enviada a las comisiones Séptimas del Senado y Cámara, solicitó el archivo del proyecto de Ley 010 del 2020 por considerarlo dañino para el sector de la salud.

“El presente proyecto de ley no mejora el acceso a los servicios de salud, no soluciona el problema de deudas dentro del sistema, profundiza el negocio de la salud por medio de oligopolios de intermediarios financieros y finalmente lleva a la privatización del sistema no solo en la inversión de los recursos, si no en la contratación de salud que realicen las entidades públicas”, dicta la comunicación.

Ante dicha situación, “solicitamos el retiro de este proyecto de ley que se encuentra en completa desconexión con el país de hoy, y de ser ignorada nuestra solicitud anunciamos nuestro voto negativo a este proyecto”, agrega el documento.

La U no votará

Del mismo modo, en la tarde de ayer se conoció una comunicación mediante la cual el partido de la U manifiesta que se apartará de la votación de la reforma a la salud que se tramita en las comisiones Séptimas del Congreso.

“El diálogo es el camino al entendimiento. Escuchar a la comunidad ha sido la premisa del Partido de La U. Por esta razón, en bancada hemos decidido no votar la Reforma a la Salud, toda vez, que no soluciona estructuralmente las necesidades en salud de los colombianos. Como tampoco, desarrolla la Ley 1751 de 2015, que regula, garantiza y protege el derecho fundamental a la Salud”, se lee en el oficio.

Así mismo, el senador independiente, Rodrigo Lara, también se distanció de la reforma a la salud. “Los cambios introducidos al proyecto de ley ya no reflejan mis convicciones y por ello seguir acompañándolo iría en contra de mi conciencia y mis convicciones sobre la justicia en nuestro sistema de salud”.

En oposición

Desde que se reinició la discusión del proyecto de Ley 010 del 2020, los congresistas de la oposición habían manifestado su voto negativo hacia el controvertido proyecto.