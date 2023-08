Tras la polémica por el proyecto de ley que busca reducir los salarios de los congresistas, y que ya fue aprobado en Senado, se conoció la lista de 18 legisladores quienes estarían recibiendo gasolina por parte de la Unidad Nacional de Protección, UNP.

La lista la entregó el mismo director de esta entidad, Augusto Rodríguez, quien reveló que incluso dos senadoras que han hecho política en Santander serían beneficiarias del combustible.

“Este gobierno no ha autorizado ni un solo derecho para esto. Yo no he firmado ni una sola resolución, ni ninguna autorización para darle esto a algún parlamentario o partido, así que todo lo que encuentran fue entregado antes de llegar nosotros a la administración. Hay algunas salvedades, hay algunas motivaciones, pero nosotros no hemos entregado ni uno solo”, señaló Rodríguez.