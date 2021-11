Aunque en política nada está dicho sino hasta el momento definitivo, el panorama que se avizora por ahora para la consolidación de unas fuerzas de centro, que no se identifiquen con la derecha de Álvaro Uribe y la izquierda marcada de Gustavo Petro, no es tan fácil para que se concrete.

El centro, considerado por muchos como un sofisma que se inventaron los militantes de partidos que ahora no están en ninguno de los dos extremos, empezó a mencionarse como una posibilidad desde hace más dos años, cuando varios de los sectores que estuvieron con Gustavo Petro, como la Alianza Verde y Dignidad (el sector de Jorge Robledo), se distanciaron definitivamente de él para 2022, o en la derecha dirigentes como Juan Fernando Cristo, que se alejaron del liberalismo por dar apoyo a Iván Duque.

A ese centro llegaron también desde muy temprano los dirigentes Sergio Fajardo, el excandidato presidencial que en 2018 sacó poco más de cuatro millones de votos, pero no le alcanzó para pasar a la segunda vuelta, y el exsenador Juan Manuel Galán, quien llegó con el Nuevo Liberalismo como respaldo.

Si bien el boom de la aparición de ese sector llamó la atención, con el paso de los meses empezó a mostrar las debilidades que iba a tener para su conformación. Lo primero que han tenido que enfrentar es que el partido más fuerte al interior de la Coalición de la Esperanza, la Alianza Verde, en este momento no es claro que vaya a estar en la misma.

Los verdes se encuentran divididos entre un sector mayoritario que sí quiere estar en la coalición, pero otro defiende el postulado que se deben ir a acompañar al Pacto Histórico de Gustavo Petro, a quien el partido apoyó en 2018 para la segunda vuelta.

Y aunque Petro ha planteado a los principales referentes de la Coalición de la Esperanza (Jorge Robledo, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle), que se unan, que hay muchas cosas que los identifican, eso no va a suceder.

El exministro del Interior, Cristo, en eso es muy concreto: “Eso está totalmente descartado, son dos proyectos políticos distintos y nadie debería sorprender e impactar eso”. En la misma línea están Jorge Robledo y Sergio Fajardo, quienes son más beligerantes al referirse al jefe de la Colombia Humana.

Una ilusión

La aparición en el escenario político, de Alejandro Gaviria, quien por fin se decidió a lanzarse a la aspiración presidencial, abrió la posibilidad a que sería uno de los refuerzos de peso para la Coalición de la Esperanza, pero muy rápido se fue diluyendo la opción de que Gaviria llegara.

El respaldo evidente del liberalismo y del expresidente César Gaviria al exrector de la Universidad de los Andes, fue el detonante para que la puerta que abrieron los líderes de la Coalición de la Esperanza, ellos mismos la cerraran.

“Es una coalición que está alejada de los partidos tradicionales, que no va a hacer acuerdos con los que acompañan al gobierno de Duque. Es una coalición alejada de los extremos. Acá yo he señalado que cabe un Gaviria que es Alejandro, pero no dos o tres”, asevera Cristo, quien dice cree que aún es posible que llegue el exrector a esas huestes.

Ni los buenos oficios que interpuso el exnegociador del proceso de paz, Humberto de la Calle, para que se diera una reunión entre la coalición y Gaviria, permitieron unir a las partes. A mitad de semana, el candidato por firmas fue contundente en decir que la Coalición de la Esperanza es lo que le podría interesar a llegar a hacer política.

“No encontré ánimo de unión ni siquiera para una consulta en marzo. Siempre será muy difícil unirse alrededor de una pretendida superioridad moral, de los señalamientos y la suspicacia”, aseguró Gaviria.

Con el ánimo sentido por lo que dijo el precandidato Gaviria, los miembros de la Coalición le respondieron que “las puertas de nuestra Coalición están abiertas para quienes coincidan con esos principios y crean en la construcción de consensos. Para quienes entienden la necesidad de enfrentar a la política tradicional y clientelista que hasta hoy ha gobernado a Colombia. Para quienes estén convencidos de que no es con modelos personalistas sino a través de esfuerzos colectivos y complejos”.

Sergio Fajardo, el más crítico de Gaviria y opositor a que llegue a la coalición, aseguró que si bien le causó molestia e indignación sus declaraciones, la rabia que tenía no iba a solucionar nada y reiteró la importancia de no maltratarse entre ellos, y por el contrario enviarle el mensaje correcto a los colombianos.