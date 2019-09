Al mejor estilo del expresidente del Congreso, Ernesto Macías quien hasta la última sesión del Senado utilizó su dignidad para hacer su ‘jugadita’ e impedir el derecho a réplica de la oposición, ahora, el concejal liberal, Wilson Mora, quiere también imponer su rango como Presidente del cabildo municipal para hacer su propia ‘jugadita’ en la elección del Personero.

Así lo denunciaron varios concejales de Bucaramanga, al advertir que Mora Cadena se estaría extralimitando en sus funciones con tal de nombrar en propiedad a Rafael Picón, (ficha directa del candidato a la Alcaldía, Fredy Anaya), como Personero municipal de Bucaramanga.

“Desde que nombró en encargo al señor Picón como Personero de Bucaramanga, yo opuse y denuncié que ese nombramiento están yendo contra la Ley. La mesa directiva convocó a sesiones para el lunes pasado con el fin de entrevistar a los candidatos para legalizar el nombramiento del señor Picón, pero ya muchos concejales, incluso liberales, no quisieron participar en la sesión porque tienen sus dudas con la legalidad de la misma y no hubo quórum. Ahora nos citó a otra sesión pero incluyó un artículo en el que decía que si no había quórum, la mesa directiva suplía las funciones de todo el Concejo”, advirtió el concejal del Polo, Jorge Flórez.

“En sesiones extraordinarias solo se pueden tratar los temas que dispone el Alcalde. Si no hay una resolución del Alcalde convocando a la elección del Personero, la mesa directiva no puede convocar para tal fin porque se está extralimitando en sus funciones y nos estaría haciendo incurrir en una falta disciplinaria a los demás concejales. Todo con tal de elegir al señor Picón”, señaló un concejal liberal quien pidió reserva de su identidad.

El artículo de la discordía

Al no lograr el quórum el lunes pasado, la mesa directiva del Concejo emitió el pasado 18 de septiembre la Resolución 131 por la cual convoca a los concejales para entrevistar a los aspirantes al cargo de Personero.

En dicha Resolución los directivos del Concejo incorporaron un artículo mediante el cual señalan que “en caso de no conformarse el quórum reglamentario para llevar a cabo la sesión especial se constituirá en una reunión formal de los concejales con el fin de llevar a cabo actos propios del Concejo”.

Artículo que no fue muy bien recibido por los cabildantes bumangueses.

“Además de convocar a sesiones que están viciadas, las directivas por orden del concejal Mora ahora incluyen un artículo con el cual quieren suplir las funciones de la plenaria en pleno, algo que para mí es completamente ilegal. Entonces, de ahora en adelante cuando no haya quórum la mesa directiva asume nuestras funciones y aprueba los proyectos de Acuerdo, realiza los debates de control y todo. La norma indica que al Personero lo elige todo el Concejo no solo la mesa directiva. El concejal Mora está haciendo todo lo posible para ratificar a Rafael Picón”, señaló otro concejal liberal.

¿Quién es Rafael Picón?

Con la renuncia irrevocable Omar Ochoa a la Personería municipal para asumir su cargo como Procurador Judicial II, el abogado Rafael Picón, en junio pasado como Personero encargado de Bucaramanga.

Picón Sarmiento, quien hasta pocos días antes de su designación en la Personería fungía como Secretario de la Contraloría Municipal, (bajo el mando del liberal Jorge Gómez Villamizar), hace parte del círculo cercano del actual presidente del Concejo, Wilson Mora, quien fue el que al final lo propuso y nombró como Personero (e) de Bucaramanga, a pesar de la molestia suscitada al interior de algunos concejales liberales que no vieron con buenos ojos dicha designación.

Además de su cercanía con el Concejal Liberal, Picón Sarmiento profesa una amistad cercano con el exrepresentante y hoy precandidato a la Alcaldía Fredy Anaya y con su esposa, la actual representante Liberal, Nubia López.

Incluso, Rafael Picón fue el gerente de la campaña de Nubia López a la Cámara de Representantes en 2018.

“Usurpando competencias”

Para el abogado Gerardo Martínez, la mesa directiva no puede usurpar las competencias del Concejo en pleno, como lo es la elección de Personero, a través de un artículo, por el contrario estaría anulando todas las actuaciones.

“Si bien la mesa directiva tiene todo el derecho, cuando están sesionando en sesiones ordinarias o extraordinarias, para convocar a los concejales para tratar de suplir la ausencia de una figura como la de Personero, no lo es, que traten de suplir las funciones del Concejo en pleno a través de un artículo. Sería un acto nulo porque está usurpando las competencias de la plenaria en pleno, cuando no le corresponde esa instancia”, consideró el experto.

Está redacción intentó comunicarse con los concejales: Wilson Mora e Uriel Ortiz, miembros de la mesa directiva del Concejo, pero no fue posible la comunicación.