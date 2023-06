Con el decreto 999 del 20 de junio el Gobierno Nacional convocó al Congreso a sesiones extraordinarias entre el 22 y 24 de junio, con el fin de discutir sólo dos proyectos de ley. Uno la adición presupuestal por casi 17 billones de pesos y el otro el que fija el número de los diputados en cada departamento en el país.

Además: Se amplía la baraja de aspirantes a Gobernación de Santander

De esta manera, la administración Petro descartó incluir en el periodo de sesiones extraordinarias la discusión de dos de las reformas sociales claves de su gobierno: salud y pensional, que aún hacen trámite en el legislativo pero sin mayor ambiente favorable al interior del Capitolio para su aprobación.

Para el analista político Gerardo Martínez, el reversazo del Gobierno Nacional de no incluir las reformas sociales en las extraordinarias obedece a un cálculo político para que las iniciativas no se hundan, tal y como sucedió con la reforma laboral.

“La única intención es evitar otra derrota seguida. En estas extras no les alcanzaba para discutir más y construir las mayorías que les hace falta, repetir la siguiente semana la misma suerte de la Laboral. Es preferible esperar las sesiones ordinarias y no correr riesgo de que no vuelvan a tener quórum, que es una estrategia política válida del derecho parlamentario en el país”, consideró Martínez.

Percepción similar presentó Camilo Cruz, investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, al señalar que las sesiones extraordinarias cumplen un papel tan limitado que no permite el trámite de iniciativas tan complejas como las reformas a la salud y pensiones.

“El tema es que en el marco que estaban no había espacio para presentar en extraordinarias las reformas, ese marco ya había quedado cancelado. Las extraordinarias cumplen un papel básico, de unos tiempos que permiten el avance de ciertos temas pero están muy limitadas en sus capacidades, ya lo que había pasado en el periodo ordinario proyectaba la dificultad para que esas reformas fueran aprobadas”, indicó Cruz.