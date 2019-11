El pasado domingo la Regsitraduría Nacional terminó con el 100% del escrutinio para la Gobernación de Santander decretando la elección de Mauricio Aguilar como el próximo mandatario de este Departamento para el periodo 2020 - 2023; así mismo, declaró a Leonidas Gómez como el candidato con la segunda votación más alta para dicho cargo de elección en los comicios de octubre.

Aunque el excandidato de Dignidad Santandereana tiene 24 horas después de declarada la elección para manifestarle al comité escrutador si acepta o no su curul como Diputado ante la Asamblea de Santander como parte del Estatuto de la oposición, Vanguardia pudo conocer que Leonidas Gómez no aceptará dicha credencial.

“Desde el primer día rechacé la oportunidad advirtiendo que en la Asamblea se puede y se debe hacer control político al Gobernador y tomar buena iniciativas en favor de Santander. Sin embargo, como el cargo implica estudiar, asistir, gestionar y estar completamente comprometido y no a medias, he decidido dedicarme al desarrollo de Dignidad y sobre todo, a preparar la segunda y la tercera generación de relevos. Adicionalmente escribir, cuentos, novelas, columnas de opinión y crónicas, no sería honesto aceptar el compromiso”, manifestó el exsenador Leonidas Gómez.

Curul para Cambio Radical

Ante la negativa del excandidato de Dignidad Santandereana, la curul será entregada a Glenda Vega Maestre, esposa del actual presidente de Bucaramanga, el liberal Wilson Mora.

Vega Maestre recibirá la credencial como Diputada por el partido Cambio Radical, colectividad que asume la mayorías en la Asamblea con tres curules en la corporación, tras obtener más de 114 mil votos en las pasadas elecciones regionales del mes de octubre.

Corporación de la Asamblea

Marggy Rangel, esposa de Fabián Rolando Méndez, salpicado por el ‘carrusel de créditos del Idesan’; y Mauricio Mejía, exsecretario en las administraciones de Luis Francisco Bohórquez y Didier Tavera, serán los compañeros de bancada de Glenda Vega.

El partido Conservador tendrá dos asientos en la Asamblea con el veterano Luis Eduardo Díaz y Claudia Lucía Ramírez, de la línea del alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla.

La Liga Anticorrupción también tendrá dos curules con Jonathan Alejandro Duarte y Anabel Tarazona.

Así mismo, la Alianza Verde también tendrá nuevas caras en la Asamblea con: Giovanni Leal, (cuñado de Carlos Ramón González, director Nacional del Verde), Carlos Barajas, docente universitario y Luis Ferley Sierra, de Operación Tránsito.

Aunque mantuvieron sus dos curules, los liberales cambiaron de cara en la corporación con: Alfonso Pinto Frattali, ficha del gobernador Didier Tavera. Además se estrena como diputado ‘rojo’, Emel Darío Harnache, quien es respaldado por el senador Horacio José Serpa.

Noe Alexander Medina y Hugo Andrés Cardozo, del Centro Democrático serán las dos caras nuevas del uribismo en la Asamblea.

El ASI, la U y la Unidad Alternativa con Nakor Fernando Rueda, Óscar Sanmiguel y Camilo Torres, tendrán una curul en la próxima Asamblea departamental.

Por fuera de la contienda electoral

Leonidas Gómez aseguró que se retirará totalmente de al contienda electoral aunque continuará con sus labores en la política.

“Ya con tres elecciones encima creo que es más que suficiente. Me retiraré de la politiquería pero continuaré haciendo política; principalmente en lo que tiene que ver en el relevo generacional de Dignidad hasta la segunda ya tercera generación, para que este sea un proyecto que perdure”, agregó el fundador de Dignidad Santandereana.

Leonidas Gómez convocó a toda la militancia de Dignidad en el área metropolitana para que se reúnan en el Club del Comercio de Bucaramanga el 30 noviembre próximo, reunión en la que socializará los proyectos del movimiento político a futuro.