“Siendo gobernador le iba a dedicar tiempo no solo a Bucaramanga, sino a todos los municipios que están abandonados. Lamentablemente nos ganó la maquinaria, la compra de votos, la política tradicional”, señaló Gómez en entrevista Onda 5.

Además se refirió a los posibles votos que le restó el apoyo del partido Farc.

“Las Farc se acogieron a un acuerdo en la Habana. Ahora tienen participación política, ¿por qué les haría un veto? Tengo es que celebrar que no estén en el monte. Si eso me quitó votos, no me duelen. Tenemos que hacer la pedagogía sobre la necesidad de incorporar los violentos a la democracia”, concluyó.

Escrutinio terminará al mediodía

Así mismo, la Registraduría Nacional confirmó que solo hasta el mediodía de hoy estará terminando con el 100% del escrutinio a la Gobernación de Santander debido a impugnaciones y solicitudes de reconteo en Barrancabermeja.

“Lamentablemente ayer no pudimos finalizar el escrutinio en Barrancabermeja debido a una serie de recursos que interpusieron al escrutinio obligando unos reconteos de votos. Sin embargo, esa información nos llega hoy a Bucaramanga y sobre el mediodía estará terminando escrutinio, se levantará el acta y se le notificará al segundo en votación para que exprese si aceptará o no, (tendría hasta mañana al mediodía para tal fin), y de ahí se procederá a declarar la elección. Si Dios quiere, el acto protocolario de entrega de credenciales será el próximo jueves”, señaló, Manuel Ricardo Reules, registrador delegado departamental.

Además: En Santander triunfó la maquinaria, en Bucaramanga la opinión

Conformación de la Asamblea

Marggy Rangel, esposa de Fabián Rolando Méndez, salpicado por el ‘carrusel de créditos del Idesan’; y Mauricio Mejía, exsecretario en las administraciones de Luis Francisco Bohórquez y Didier Tavera, serán quienes ocuparán las curules por el partido Cambio Radical.

El partido Conservador tendrá dos asientos en la Asamblea con el veterano Luis Eduardo Díaz y Claudia Lucía Ramírez, de la línea del alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla.

La Liga Anticorrupción también tendrá dos curules con Jonathan Alejandro Duarte y Anabel Tarazona.

Así mismo, la Alianza Verde también tendrá nuevas caras en la Asamblea con: Giovanni Leal, (cuñado de Carlos Ramón González, director Nacional del Verde) y Luis Ferley Sierra, de Operación Tránsito.

Aunque mantuvieron sus dos curules, los liberales cambiaron de cara en la corporación con: Alfonso Pinto Frattali, ficha del gobernador Didier Tavera. Además se estrena como diputado ‘rojo’, Emel Darío Harnache, quien es respaldado por el senador Horacio José Serpa.

Noe Alexander Medina y Hugo Andrés Cardozo, del Centro Democrático serán las dos caras nuevas del uribismo en la Asamblea.

El ASI, la U y la Unidad Alternativa con Nakor Fernando Rueda, Óscar Sanmiguel y Camilo Torres, tendrán una curul en la próxima Asamblea departamental.