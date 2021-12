Liberales en Santander, sin cuatro de sus fichas fuertes

A pesar de que en 2018 el Partido Liberal en Santander se quedó con tres curules en la Cámara de Representantes y tres en el Senado, para las elecciones legislativas de 2022 la tolda ‘roja’ en la región llegará un poco debilitada tras la posible pérdida de al menos 200 mil votos de cuatro congresistas que no buscarán la reelección.

En las pasadas elecciones el Partido Liberal en Santander fue uno de los grandes ganadores. Obtuvo el 31% de la votación para Cámara de Representantes y superó los 259 mil votos, con los cuales garantizó seis curules en el Congreso.

Sin embargo, a los comicios del próximo año llegará sin cuatro de los ‘pesos pesados’, que renunciaron por diferentes motivos.

No renovarán curul

Nubia López, quien en las elecciones regionales de 2018 alcanzó una de las mayores votaciones a la Cámara de Representantes a nivel nacional, no podrá renovar su curul en el Congreso.

En las pasadas elecciones López alcanzó más de 70 mil votos impulsada por su esposo Fredy Anaya, un polémico empresario que en la legislatura anterior estuvo en la Cámara de Representantes.

La inhabilidad de la única mujer congresista de Santander llegó justo cuando Anaya fue elegido por la Asamblea como Contralor Departamental.

“Quiero contarles a las 70 mil personas que creyeron en mí y en este proyecto, que he tomado la decisión de no participar en las próximas elecciones parlamentarias”, anunció López en sus redes sociales.

Edgar, el ‘Pote’ Gómez, quien en los pasados comicios alcanzó su curul gracias a 42 mil votos, tampoco intentará renovar su periodo legislativo. Su compañero de bancada, Víctor Ortíz, quien recibió el apoyo de más de 56 mil santandereanos, desistió de su reelección en el Congreso.

Renuncia a la tolda

Uno de los anuncios que la semana pasada causó revuelvo nacional lo hizo el actual senador liberal Horacio José Serpa, quien siempre ha pertenecido a esa casa política. El congresista decidió renunciar no solo a su aspiración, sino a su militancia en el Partido Liberal.

“He tomado la determinación de no aspirar al Senado. El Partido Liberal perdió su razón de ser. No hay comunicación con sus bases. No hay proyecto político y mucho menos hay una propuesta real al país”, dijo Serpa en un video publicado en sus redes.

En unos fuertes señalamientos, el senador dijo que en la colectividad hay “maltrato permanente para los no gaviristas. No hay garantías. Existe una persecución”.

¿Crisis en los rojos?

Sin duda alguna el partido llegará un poco debilitado a las elecciones legislativas de 2022. Cuatro de sus representantes en el Congreso no aparecerán en los tarjetones electorales y las listas tuvieron que reestructurarse.

Pero su debilitamiento no solo se registra ahí, sino también en la salida de Horacio José Serpa de la colectividad, heredero natural de Horacio Serpa Uribe, su padre, quien fue gobernador de Santander y una de las figuras históricas del Partido Liberal.

Para Gerardo Martínez, politólogo y analista, la salida del serpismo de esta colectividad significará una “debacle” en sus aspiraciones legislativas.

“Acá se fragmentó el Partido Liberal. Horacio José alcanzó 91 mil votos en las elecciones pasadas. El serpismo ha sido fuerte en el departamento y su único militante en la ´casa roja´ se retiró”, dijo Martínez.

Nueva lista

Tras la salida de López, Gómez y Ortíz, el Partido Liberal tuvo que reorganizarse y presentar una lista alternativa con nombres que no han tallado la política regional en los últimos años y no tienen votos.

En una lista abierta de voto preferente, el excontralor de Santander Diego Frank Ariza, figura en el primer renglón, en fórmula bicameral con el senador santandereano Miguel Ángel Pinto, quien buscará la reelección.

James Stive Cañizalez, Francy Elena Álvarez, Carlos Felipe Hernández, Liseth Dayana Serna, Ruby Jiménez y Álvaro Rueda, también configuran el ajedrez político de los rojos.

“Santander tiene una convicción liberal desde hace décadas. Quizás este sea el departamento más liberal de Colombia. Tenemos una lista 100% alternativa, joven y nueva, que busca llegar al Congreso por primera vez”, manifestó Diego Frank Ariza.

Sin embargo, el analista Martínez considera que el tablero liberal podría traer más perjuicios que beneficios, debido a que ninguno de los que figuran son políticos reconocidos en la región.

“El partido va a llegar debilitado a las elecciones. Hay factores que lo afectarán electoralmente y uno de esos es la lista a la Cámara de Representantes, conformada por personas poco conocidas”, dijo Martínez.

Por su parte, el senador santandereano Miguel Ángel Pinto, considera que el ser una lista joven, que no ha pisado mucho los escenarios políticos, puede traer grandes ganancias para el partido.

“Este es un proceso de renovación que el partido requería. Creo que va a tener un gran resultado en la lista a la Cámara por Santander”, sostuvo Pinto.