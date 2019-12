Así pasó en la Comisión Séptima del Senado, la cual aprobó ayer martes la moción de observación al ministro de Hacienda ante su inasistencia al debate de control político, que en el caso de esta sesión era sobre el desempleo en Colombia.

Además: Gota a gota: ¿Qué son los ‘Bonos de Agua’?

De acuerdo al reglamento, la moción de observación implica un llamado de atención al funcionario y no tiene las mismas implicaciones que la moción de censura, por lo cual no conduce a separación del cargo.

Sobre el tema, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, sostuvo que “hoy citamos al debate sobre el desempleo en Colombia, que se venía anunciando, se cumplieron todos los requisitos y si me parece preocupante, alarmante, decepcionante, que el ministro de Hacienda, no se haya hecho presente al debate, de ahí que se propuso, junto a varios senadores la moción de observación, la cual fue votada por mayoría porque esa excusa del ministro no nos parece fuera la adecuada”.

Sin moción de censura

Hace poco más de un año Carrasquilla ya había enfrentado una moción de censura en el Senado, eso por los llamados bonos del agua. En esa ocasión no prosperó.

Con un resultado de 120 votos a favor y 20 en contra, la Cámara de Representantes negó la moción de censura al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, contra quien se había solicitado este proceso por el caso conocido como los bonos de agua.

Lea tmabién: Niegan moción de censura contra Alberto Carrasquilla

Según la exposición de los citantes a la moción de censura, los 117 municipios que comprometieron recursos de vigencias futuras en bonos de agua terminaron endeudados y sin obras. Estos señalan a Carrasquilla de haber propiciado, en su paso por el Gobierno de Álvaro Uribe (2003-2007), una reforma constitucional que derivó en la creación de la ley 1176 de 2007, que dio origen al Sistema General de Participaciones, SGP. Este nuevo sistema le abrió a los entes territoriales la posibilidad de endeudarse con su parte de las rentas nacionales para pagar proyectos estratégicos.

Por su parte, Carrasquilla se ha defendido diciendo que no fue inversionista del proyecto, que los bonos se crearon mucho después de su salida del Gobierno y que no participó de la creación del SGP.