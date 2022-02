Lo que dijo Iván Duque tras fuertes críticas de Senadora Cabal

Con una frase en latín, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, se refirió a las acusaciones de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien lo acusó de ser “mamerto”, sin experiencia y de “carga maletas” del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Ante esas cosas me acuerdo mucho de los romanos que decían de mininis non curat praetor”, expresó el mandatario a la frase que traduce: “De los asuntos intrascendentes no se ocupa el magistrado”.

Las declaraciones se dan justo cuando el mandatario publicó una foto en Instagram con el expresidente Uribe y la embajadora Alicia Arango, frente a esa afirmó: “Amigos con afecto, personas que quiero y aprecio y que hemos tenido además una buena relación la mantendremos siempre”.

Además, el Presidente de la República también se refirió a un supuesto alejamiento de su partido: “Por el contrario, estamos sintiendo todos los días afecto en las regiones cuando estamos entregando obras, lo nuestro es trabajar con el plan de Gobierno que tuvimos la mayor votación en la historia de nuestro país”, afirmó Duque.

Finalmente, respecto al encuentro diplomático que se dará con Rusia, el presidente aseguró que les expresaran su preocupación por el patrocinio y apoyo que podría haber departe de ese país al Gobierno de Venezuela.