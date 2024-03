'Lo que necesita Colombia no está en el documento del Gobierno': congresistas que se oponen a la reforma a la salud

La reforma a la salud del Gobierno Nacional, que está virtualmente hundida, sigue siendo centro de discusión en el país.

Aunque falta la votación oficial en la Comisión Séptima del Senado de la República, ocho de los 14 senadores que la integran anunciaron su voto por archivar el articulado. Además, señalaron que no respaldarán un proyecto alternativo

Esos senadores que decidieron respaldar una ponencia de archivo del articulado presentado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, pidieron que se convocara de manera pronta para el debate y votación para hundir el articulado de la salud.

"Consideramos urgente y necesario que los colombianos conozcan el destino de la iniciativa en la Comisión Séptima, dejando claro a la opinión pública que no retiraremos las firmas de la ponencia negativa, no cambiaremos nuestro voto en contra de una reforma que es inconveniente y le falta claridad respecto de los recursos, es insostenible, de igual manera no apoyaremos una reforma alternativa a la salud", dice el mensaje firmado por ocho de los senadores de esa Comisión, entre los que se encuentran los senadores santandereanos Miguel Ángel Pinto y José Alfredo Marín.

