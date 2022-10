Los argumentos de Yulia Rodríguez para asumir como alcaldesa de Girón, ¿puede hacerlo?

Girón, Santander, vive una crisis política e institucional en su Alcaldía tras la salida de Carlos Román, luego de quedar en firme la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado en la cual se declaró la anulación de su elección por doble militancia.

Justamente, este jueves, Yulia Rodríguez, quien fue electa en unas elecciones atípicas el 20 de junio de 2021, llegó a la sede de la administración municipal argumentando que su credencial está vigente como mandataria de los gironeses, basándose en un concepto que ella misma solicitó ante el Consejo Nacional Electoral, CNE.

En la consulta elevada por Rodríguez Esteban solicita: "Me informen el momento exacto en que debo reasumir mis funciones como Alcaldesa electa del municipio de Girón para el periodo 2021-2023, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional, en sentencia SU-213 del 16 de junio 2022, revocó la decisión que ocasionó la interrupción del mandato popular que el pueblo me confirió en las elecciones atípicas celebradas el 20 de junio de 2021, con ocasión de la nulidad de la elección del señor Carlos Alberto Román Ochoa y en estricto cumplimiento del artículo 314 de la Constitución Política".

El pasado 9 de agosto, el tribunal electoral dio respuesta a la consulta de quien fue alcaldesa de Girón durante cuatro meses.

El asesor Jurídico y de Defensa Judicial del Consejo Nacional Electoral, Uriel López Vaca, argumentó en el documento que la credencial que le dio a Yulia Rodríguez la Comisión Escrutadora Municipal en 2021, declarando su elección como alcaldesa de Girón, Santander, no ha sido anulada.

"La Comisión Escrutadora Municipal expidió el correspondiente E-26 declarándola como alcaldesa del Municipio de Girón, Santander, por el resto del período constitucional 2021 – 2023; acto administrativo que en la actualidad no ha sido declarado nulo, ni mucho menos suspendido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo que permite colegir, que goza de la presunción de legalidad y, de contera, está produciendo los efectos jurídicos que del mismo dimanan, esto, desde la perspectiva de recobrarse la vigencia de la pluricitada sentencia de nulidad del 3 de diciembre de 2020, con sus efectos ex - nunc", manifestó el CNE.

Este es el principal argumento que ha utilizado Yulia Rodríguez para llegar a la Alcaldía de Girón, aunque hay analistas y abogados que sostienen que está incurriendo en prevaricato, debido a que no hay fallos a su favor sino en contra de Carlos Román.

De igual forma el concepto del CNE afirmó que: "Bajo la anterior tesitura y conforme lo expone la Corte Constitucional, salta a la vista que desde ningún punto de vista jurídico, se puede dejar de lado el hecho de que al encontrase ejecutoriada la sentencia que decretó la nulidad electoral del señor Carlos Román; esta recobra su vigencia con los efectos ex - nunc enunciados en la misma y por ende, los actos efectuados con posterioridad en virtud de lo dispuesto por el artículo 314 de la Constitución analizadas et supra, puesto que la eficacia y los fundamentos del acto de elección atípica llevada a cabo el 20 de junio de 2021 en el municipio de Girón, Santander, donde fue electa la señora Yulia Rodríguez, no tienen vicio alguno de irregularidad".

Contradicción con la Corte Constitucional

Si bien es cierto que el concepto del Consejo Nacional Electoral es a favor de Yulia Rodríguez, manifestando que su credencial como alcaldesa de Girón sigue vigente, el fallo de la Corte Constitucional en la cual se anuló la elección de Carlos Román dice lo contrario.

En el Auto 1265/22 emitido por la alta corte en junio de este año, rechazó la petición elevada en su momento por Yulia Rodríguez y su defensa, la cual estuvo relacionada con la declaratoria de su condición de alcaldesa de Girón, hasta que culmine el periodo 2020 -2023.

Es decir, la Corte Constitucional no aceptó la solicitud de Rodríguez y, por el contrario, confirmó que no es alcaldesa de Girón pese a la salida de Carlos Román.

Para el abogado Gerardo Martínez, Yulia Rodríguez no tiene potestad para llegar a la Alcaldía de Girón y tomar decisiones, debido a que el fallo de la Corte es en contra de Carlos Román, pero no a su favor.

Según el experto, Rodríguez solo tendrá un recurso para pedir su reintegración al cargo: interponer una acción de tutela pidiendo que se respete la decisión del electorado en 2021.

Entre tanto, será el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, quien ponga un alcalde en encargo mientras hay decisión de fondo.

Sin embargo, el mandatario departamental aún no ha tomado una determeinación de fondo toda vez que no ha sido notificado por el Tribunal Administrativo sobre el futuro administrativo del municipio de Girón, ante la anulación de la elección de Carlos Román como alcalde de esqa población del área metropolitana para el periodo 2020 - 2023.