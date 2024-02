$!Los intereses detrás del primer pulso por el control del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

“Es lamentable que no se haya logrado entablar un diálogo con el alcalde de Bucaramanga. Sabemos que el tema político a veces es complejo e impredecible. Lo importante aquí es lo que se ha hecho y que sea visible para la población, que tanto anhela la protección de los recursos naturales y los bienes públicos”.

Si bien la tensión entre la administración Beltrán y la junta del amb vendrían desde tiempo atrás, las declaraciones del pasado fin de semana por parte del médico Víctor Raúl Castillo, presidente de la Junta Directiva del Acueducto quien lamentó que después de cuatro meses, el alcalde de la ciudad no haya tenido la intención de reunirse con los directivos de la empresa y así conocer al detalle la actualidad financiera y administrativa del amb.

Beltrán se defiende

“De igual manera mi Jefe de Gobernanza, autorizado por mi, ha estado en contacto directo con la secretaria general del acueducto la doctora Erika Rangel, de quien no he recibido solicitud para un encuentro formal”, agregó Jaime Beltrán.

En el mismo sentido, el mandatario local afirmó que hasta la fecha no ha recibido ninguna invitación oficial por parte de la junta del Acueducto.

“El Jefe de Gobernanza ha tenido dos reuniones con miembros del staff directivo del acueducto, los ha atendido en las instalaciones del salón del Gobierno. En la última reunión asistió el gerente, la secretaria general y el gerente de operaciones; también, el pasado 30 de enero de 2024 me convocaron a una Junta del acueducto y yo delegué al Jefe de Gobernanza para que participara en una Junta que se desarrolló el 31 de enero al medio”, aseguró Beltrán en diálogo con Vanguardia.

El gerente de la discordia

Tres fuentes cercanos al alcalde Beltrán le confirmaron a esta redacción que las diferencias entre el mandatario local y la junta del amb, se debe a la reelección de Alejandro Estrada en la gerencia del Acueducto en diciembre pasado, a pesar de las objeciones del Alcalde.

Según las fuentes, el nombre de Estrada está implícitamente relacionado con el exalcalde, Juan Carlos Cárdenas y la exjefe de gobernanza, Saharay Rojas razón por la cual el mandatario le había solicitado a los miembros de la junta no prorrogar su contrato, sin embargo, su mensajo fue ignorado.

En tal sentido, desde la Alcaldía de Bucaramanga ya se estaría analizando estructurada organizacional del Acueducto y las formas como podrían reorganizarla.

Vanguardia consultó esta versión con Jaime Beltrán, pero el mandatario local no contestó los mensajes.

No obstante, la junta directiva ya se estaría anticipando a dicho escenario y el próximo mes de marzo, todos los miembros de la junta, comenzando por Víctor Raúl Castillo renunciarían a la mesa directiva de la empresa pública.

Por su parte, Alejandro Estrada, gerente del Acueducto tomó distancia con respecto a las puja de poderes que actualmente sostienen la junta directiva y la Alcaldía de Bucaramanga.

“Es importante destacar que el asunto que me plantea está relacionado con el ámbito del Gobierno Corporativo del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga; en este sentido, como Gerente General, no me corresponde tomar una postura o pronunciarme sobre este tema, dado que estas decisiones que se citan en la nota periodística, están fuera de mi competencia, por cuanto es la Junta Directiva la encargada de abordar y decidir sobre asuntos de esta naturaleza”, le manifestó a Vanguardia, el gerente del amb.

Alejandro Estrada estuvo implicado en medio de la polémica por la presunta existencia de un ‘carrusel’ de contratos al interior de la entidad, irragularidades que fueron denunciadas a finales del año pasado.