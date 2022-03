Además de Vásquez, han declarado el congresista Iván Cepeda, el periodista Daniel Samper Pizano y el exguerrillero Milton de Jesús Toncel, más conocido como 'Joaquín Gómez', quienes la defendieron, argumentando que si no hubiera sido por ella, no se habría efectuado la liberación.

Aunque la lista puede ser más larga, estos son seis personajes públicos que, mientras los cambios en los escrutinios no digan otra cosa, podrían posesionarse el próximo 20 de julio de 2022, que están investigados por presuntos actos de corrupción, vinculación con grupos al margen de la ley y hasta narcotráfico.

Los hechos datan del año 2018, cuando Muñoz fue detenido en el Aeropuerto José María Córdoba con 145 gramos de cocaína. Muñoz fue llevado a un juez de control de garantías y se le imputó los delitos de tráfico de estupefacientes. En ese momento, se declaró inocente, explicando que fue víctima de un montaje.

Por su investidura como congresista, pues en ese entonces era Representante a la Cámara, el caso fue remitido a la Corte Suprema de Justicia en 2019 y abrió la investigación por el delito de tráfico y porte de estupefacientes y en 2020 la alta corte lo acusó formalmente.

El congresista, dentro de sus declaraciones ha dicho que el hallazgo de la cocaína fue un montaje como venganza por sus denuncias sobre los vínculos que supuestamente la familia Suárez Mira, tenía con la parapolítica.

¿Qué implicaciones tendría su llegada al Senado?

Para el abogado constitucionalista Javier Rincón, los políticos investigados son cuestionados y se cree, en primer lugar, que por eso no deberían presentarse a ningún cargo por elección popular. “Eso jurídicamente es inaceptable, porque existe la presunción de inocencia y el que tiene que probar que la persona es culpable es un juez”, dijo el abogado.

En segundo lugar, Rincón mencionó que las investigaciones parecieran que estuvieran sustentadas a partir de algunas pruebas que, para muchos, son contundentes. Sin embargo, esas pruebas se deben investigar, para que la información no llegue sesgada a la ciudadanía.

“En algunos casos las pruebas son muy contundentes, entonces el cuestionamiento político que se hace es cómo estas personas, que tienen un interés electoral, se mantienen como candidatos. Precisamente, eso es lo que le han dicho al expresidente Gaviria, es cuestionado por mantener a (Mario) Castaño, en la candidatura al Senado. Pareciera que la razón de sacarlo de la candidatura, el partido puede perder votos”.

Para Francisco Bernate, abogado y presidente del Colegio de Abogados penalistas de Colombia, “es normal que un funcionario público tenga investigaciones abiertas, hace parte de la función pública y no existe ninguna inhabilidad para postularse, incluso para resultar elegidos mientras están siendo investigados. Las inhabilidades surgen al momento de la condena, entonces si no hay condenas no hay problema”.

Por otro lado, los abogados explicaron que los partidos políticos se arriesgan a perder una curul en el Senado o en Cámara, si el candidato investigado es hallado culpable. Esta figura se llama la silla vacía, cuando nadie puede reemplazar esa vacante. Como si el partido fuera de alguna manera 'multado'.

“Básicamente la silla vacía es un mecanismo establecido en la ley para castigar precisamente a los partidos que se presentan con personas cuestionadas o que en curso del ejercicio de sus cargos, son removidas de su curul, es decir, no se les permite que se reemplace a una persona que fue condenada o que se le decretó alguna medida cautelar de detención”, dijo el abogado Rincón.

Adicionalmente, para él, la persona cuestionada debería de abstenerse a ser elegido por voto popular. “Pero la persona está en todo su derecho, porque con una investigación se presume inocente. La investigación no puede ser considerada como una condena”, puntualizó.

Por último, se esperan los resultados finales de la Registraduría que está en proceso de escrutar la totalidad de las votaciones y así determinar si los senadores electos tiene derecho a subir a su curul.