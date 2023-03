Los precandidatos santandereanos afectados por el archivo de la reforma política

Las listas cerradas lideradas por los actuales congresistas y el artículo que permitiría que un congresista pudiera ir al Gobierno y luego volver al Congreso, entre otras propuestas, fueron algunos de los ‘micos’ de la reforma política que no pudo pasar del quinto debate en el legislativo.

Los afectados

Sin embargo, con el archivo de la reforma, también se hundió el artículo que pretendía avalar el transfuguismo, permitiendo que los militantes y directivos se pudieran cambiar de partido sin restricción alguna, justo en año electoral en el que los colombianos regresan a las urnas para escoger a sus gobernantes regionales y locales.

Para Gerardo Martínez, politólogo santandereano, los partidos pertenecientes a la coalición del Pacto Histórico fueron los más afectados con el archivo del transfuguismo en la reforma política.

“Quedaron colgados de la brocha todos los que estaban esperando liberarse de la inhabilidad de no haber renunciado oportunamente a sus respectivos partidos para cambiarse. Ellos soñaban con que el transfuguismo les permitiera eliminar esta inhabilidad. Sobre todo, los del partido del Gobierno, dícese Pacto Histórico, que estaban aspirando poder sonsacar militantes de otros partidos para poder ganar las elecciones, lo mismo que le permitió el Partido Liberal en la época de Uribe”, señaló Martínez.

Pero los partidos de Gobierno no serían los únicos afectados por el archivo del transfuguismo. Hay casos como el del exsenador liberal, Horacio José Serpa, precandidato a alcaldía de Bucaramanga; y el de la diputada conservadora, Claudia Ramírez, precandidata a la alcaldía de Floridablanca, quienes esperaban beneficiarse con la reforma política.

“El caso de Horacio José es muy particular porque no renunció al Partido Liberal antes del 29 de junio del 2022, como lo ordenaba la ley para los directivos de los partidos, mientras unos dicen que está inhabilitado ya que fue congresista hasta el 20 de julio del año pasado por el liberalismo, para otros Serpa puede aspirar independiente o por otro partido sin ningún problema porque ser senador no le representaba ser directivo”, agregó Martínez.

Por su parte, Nadia Pérez Guevara, politóloga de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, considera que si bien se hundió el transfuguismo, los candidatos aún tienen algunas alternativas políticas como las coaliciones partidos.

“Eso es algo a lo que están acostumbrados siempre los políticos cuando hay este tipo de reformas, digámoslo que es como su moneda de cambio para aprobar reformas, es decir: yo les reformo lo que quieran pero nos da una amnistía para que hagamos transfuguismo, y es lo que ha pasado. Esto sumado a que las reformas políticas siempre se testean en elecciones regionales, entonces estaba como esa expectativa. Ahora, sobre el caso de Serpa y Ramírez, no conozco muy bien los por menores de las relaciones de ellos dos con sus respectivos partidos, ya sea si quieren ir con ese aval o si se quieren presentar como independientes o la renovación o como que no hacen parte de lo tradicional, pues siempre les quedarán las coaliciones, tal y como le pasó a Mauricio Aguilar que iba en coalición como con siete partidos”, explicó la analista Nadia Pérez a Vanguardia.

