Según el CNE, ambos aspirantes se encuentran habilitados para ser candidatos en las elecciones del próximo 27 de octubre, desestimando las demandas que ponían en duda la legitimidad de sus campañas.

Fuera de tiempo

Para el Consejo Nacional Electoral era improcedente revocar la inscripción de la candidatura de Ángela Hernández a la Gobernación de Santander, toda vez que no hay pruebas que demuestren que la aspirantes de la U, Centro Democrático, Liberal, y Colombia Justa, haya incurrido en doble militancia en el actual proceso electoral.

“Es de señalar que para considerar que la ciudadana contra quien se instauró la solicitud de revocatoria de inscripción de candidatura haya incurrido en doble militancia y revocar la inscripción, debió haberse demostrado en el proceso que apoyó para el presente certamen electoral a un candidato distinto a los inscritos por el partido o movimiento al cual se encuentra afiliada”, argumentó el CNE.

Candidatura avalada

Así mismo, para la sala administrativa del CNE no era procedente revocar la inscripción de Jaime Andrés Beltrán a la Alcaldía de Bucaramanga, toda vez que no incurrió en doble militancia por cambiar de aval principal, tras la no certificación de la firmas mínimas para aspirar por un grupo significativo.

“De lo anterior se concluye que la candidatura del señor Jaime Andrés Beltrán se encuentra avalada por el partido Colombia Justa y Libres, situación que debe ser tenida en cuenta por la Dirección de Gestión Electoral para lo concerniente al proceso electoral”, consideró el CNE.

En el Consejo Nacional Electoral aún hace trámite la solicitud de revocatoria a la inscripción de las candidaturas de Mauricio Aguilar, aspirante a Gobernación y las de, Claudia López y Fredy Anaya, candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga.