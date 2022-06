Marelen Castillo sí ocupará su curul en la Cámara de Representantes

Luego de perder las elecciones presidenciales del domingo, la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, Marelen Castillo, anunció que aceptará la curul que le corresponde en la Cámara de Representantes para el periodo 2022-2026.

Lo hizo en diálogo con la revista Semana, a la que le confirmó que, además, será opositora al Gobierno de Gustavo Petro, quien se impuso el pasado 19 de junio tras recibir el apoyo de 11.281.013 colombianos, frente a los 10.580.412 de votos que recibió la Liga Gobernantes Anticorrupción.

“Yo trabajo sobre la unión, todos unidos por Colombia, siempre y cuando trabajemos con honestidad, sin corrupción. Si eso no se da, trabajaré fuertemente para que cumpla”, dijo Castillo al medio nacional en el que destacó que “los resultados, igual, fueron muy buenos”.

Igualmente, Castillo le relató el lunes a Semana que habló con el excandidato Hernández sobre la posibilidad de que este llegue a ocupar su curul en el Congreso. Según contó, él dijo que aún lo estaba pensando, pese a que el estratega de su campaña, Ángel Becassino, aseguró el domingo, tras aceptar los resultados, que sí iba a “asumir el Senado”.

“Él no ha tomado la decisión, pero sí me gustaría que la asumiera porque él tiene clara su posición anticorrupción”, le dijo Castillo a Semana, destacando que se trata de “una decisión que le corresponde tomar a él”.

Las palabras de Castillo van en línea con las de Jorge Figueroa, exsecretario de Desarrollo Social en la Alcaldía de Bucaramanga de Rodolfo Hernández, quien le confesó a la misma revista que el excandidato le dijo que su papel en el Senado sería como “poner a Messi de arquero”.

“Me dijo que en el Senado no iba a sentirse bien y que no le aportaba ningún valor agregado al país que él fuera o no senador”, manifestó Figueroa al medio nacional.

El mismo 19 de junio, luego de perder las elecciones, Castillo compartió un comunicado en su cuenta de Twitter, asumiendo la vocería de la fórmula presidencial de la Liga Gobernantes Anticorrupción.

“Hoy los colombianos decidieron otro camino, lo respetamos, aceptamos y reconocemos que debemos seguir trabajando, sin perder la esperanza que siempre ha permanecido en nuestros corazones”, reconoció en la misiva.

“Le decimos a los millones de colombianos que sus votos no han sido en vano, continuaremos trabajando en nuestro propósito desde los diferentes escenarios a los que Dios y la vida nos lleven”, concluyó Castillo en la misiva, en la que le agradeció a Rodolfo Hernández por confiar en sus capacidades y experiencia.