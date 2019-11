“En un primer encuentro con los 16 diputados electos del departamento ratifiqué mi compromiso con un gobierno de puertas abiertas al diálogo y al control político. Vamos a trabajar articuladamente para hacer de Santander una región competitiva, incluyente y social para las familias santandereanas”, señaló Mauricio Aguilar, gobernador electo de Santander.

Además: Estos son los viejos caciques electorales del Concejo de Bucaramanga y la Asamblea que se quemaron en las pasadas elecciones

En la reunión hizo presencia Glenda Vega, quien aguarda por la decisión de Leonidas Gómez para saber si obtiene su credencial como Diputada o no.

“La reunión fue un encuentro entre el Gobernador electo y unos posibles diputados, y digo posibles porque aún no ha terminado el escrutinio y no se ha declarado la elección. Pero tenemos fe que en el reconteo incluso podemos subir a la casilla 15 y no depender de la decisión del señor Leonidas por el estatuto de oposición”, explicó el concejal Wilson Mora, esposo de Glenda Vega.

Le puede interesar: “Seguridad, empleo y competitividad, serán mi consigna con Santander”: Mauricio Aguilar, gobernador electo de Santander