El nuevo presidente del Senado, Iván Name, es un político de pocas palabras con los medios. Él mismo reconoce que ha dado contadas entrevistas en su vida pública, pese a que ha estado en el Congreso desde 2010, pero ahora los reflectores están sobre su rostro porque se convirtió en la cabeza del Congreso en una legislatura determinante para el trámite de las reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro.

Name se califica a sí mismo como un “político estándar” que no está entre los más votados del Legislativo, tampoco de su partido la Alianza Verde. Y aunque había estado en las filas traseras de su colectividad, terminó llegando al cargo más poderoso del hemiciclo en un año determinante para la política nacional en el que el poder se recompondrá con las elecciones regionales.

En entrevista exclusiva con El Colombiano, el nuevo presidente del Senado advierte que las reformas del Gobierno deberán ser “estudiadas y analizadas”, la emprende contra el ministro del Interior señalándolo de ser “un líder tradicional derrotado que adoptaron” en el petrismo y atribuye su éxito al Gobierno que lo eligió “sin quererlo”.

¿Qué análisis hace de las reformas del Gobierno?, ¿qué futuro les ve?

“Las reformas, tanto las propuestas por el Gobierno como por el Congreso, tendrán el trámite que merecen: un detenido análisis y ajustes. Esperamos que tengan feliz término y, por supuesto, no saldrán idénticas, como puede pretender alguien o algunos. Tendrán que ser estudiadas, analizadas y convenidas. En ese sentido, auguro un buen trato de las reformas que propone el Gobierno y los congresistas también”.

¿Usted se reunió con el ministro Luis Fernando Velasco en estas semanas de la negociación para la Presidencia?

“El ministro del Interior nunca aceptó dialogar conmigo. No he sido un presidente del Senado elegido por la oposición, porque aquí no existen ni las coaliciones de oposición ni de Gobierno: el Gobierno las liquidó, el mismo presidente lo hizo. Aquí no existe coalición de oposición, ni yo la represento, como tampoco existe coalición de Gobierno, que tampoco represento.

El ministro dijo que a mí me habían elegido los líderes tradicionales. Pues sí, a mí me eligieron líderes políticos que llevan una trayectoria y una presencia, faltó él que es un líder tradicional derrotado desde hace años que no pudo permanecer en el Congreso y lo adoptaron en el Gobierno”.

¿Por qué no se reunió con Velasco? ¿Usted cuántas veces lo buscó y qué le respondían?

“Nunca tuvimos la fortuna de coincidir. Creo que él no buscó reunirse conmigo, ni yo tampoco. Quise presionar eso porque no quería que fuese algo que tuviese presiones o inconveniencias. Pero ya es un factor superado. Esperemos que el ministro tenga más afortunadas actuaciones en adelante”.

¿Y también es un factor superado el hecho de que usted ya le haya ganado a Angélica Lozano?

“Claro, si es que la democracia lo que permite es eso, los factores superados de la confrontación, porque sencillamente medimos preferencias y uno ganó, otro perdió, pero la senadora Angélica y yo hemos tenido por muchos años la mejor relación, la admiración y, ¿sabe qué más?: afecto, que es una palabra tan poco frecuente entre nosotros en la política”.

Usted dice que la bancada de oposición no existe, pero a usted lo eligió claramente ese sector. ¿Cómo lee esos apoyos?

“No es tan cierto. Si supiera cuántos votos hubo de los amigos del Gobierno podría llegar a pensar que a mí me eligió de pronto el Gobierno sin quererlo”.

¿El conservador también lo eligió?

“Sí, y eso no me hace menos representativo ni significativo, pero le aseguro que tampoco fue todo el Partido Conservador. Había algunos que tenían preferencias gubernamentales, seguramente con algunas justas causas”.

Usted pedía que no se llame a las calles a bloquear, sino hablar en el Congreso. ¿Le copiará el presidente Petro?

“Me faltó aclarar que no solamente el gobierno de Petro ha pedido salir a las calles. Sectores políticos lo hacen en contra, a favor y ese es un error de todos. Creo que hay que salir a las plazas cuando haya que concentrarse, reunirse para abrazar y no a las calles a bloquearlas donde pueda haber confrontación y violencia”.

¿Qué mensaje le envía al gobierno Petro?

“Afecto, comprensión, garantía, armonía”.