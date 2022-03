La plenaria del este martes tenía como punto central la elección de ese cargo, esto ante un fallo del Consejo de Estado que tumbó la elección que se hizo el 20 de julio de 2021 del senador de la Alianza Verde, Iván Name, por considerar que con la misma se violó el estatuto de la oposición.

Para ese momento se había postulado al senador Gustavo Bolívar, pero no se posesionó porque hubo más votos en blanco.En la plenaria, aunque Bolívar fue el único postulado, su nombre volvió a ser rechazado por las mayorías. Al momento de su votación hoy hubo 88 votos, 48 de ellos en blanco y sólo 40 por el senador de la izquierda.

Sin embargo, por virtud de la sentencia del Consejo de Estado, este tipo de votaciones no debe tenerse en cuenta el voto en blanco, por lo que se daría su escogencia.

De inmediato esto generó posiciones encontradas. Desde la oposición se indicó por parte de los senadores Roosvelt Rodríguez y Luis Fernando Velasco, que lo que estaba sucediendo era que las mayorías querían imponerle a la oposición cual debería ser el candidato, en clara violación a escoger libremente ellos a su postulado.

El senador de Cambio Radical, Carlos Abrahan Jiménez, sostuvo que al Senado no se le puede imponer una norma como esa que es desconocer el voto en blanco, y más para escoger “a una persona que a todos nos trata de bandidos”.

Tras casi una hora de polémica sobre elección, Bolívar tomó la palabra y sostuvo que “me vale huevo un cargo, me importa un bledo el cargo. Me tiene sin cuidado ser vicepresidente por dos meses. Nosotros que vamos a ser mayoría no vamos irrespetar los derechos de las minorías cuando les corresponda ocupar los cargos de la oposición”.

Planteó que busca es que esta sea una legislación a futuro, porque la misa garantiza los derechos de las minorías, “acato los fallos no por conveniencia. No me importa el cargo para nada”.

La elección se volvió a enredar cuando el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, puso a consideración de la plenaria la ratificación de Bolívar en el cargo, pero ante la falta de quórum sólo hubo 42 votos por el sí y 6 por el no, lo cual no alcanza para ratificar su elección. La decisión se volverá a poner a votación en la próxima plenaria.