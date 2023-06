Como "porquerías" calificó el excandidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, a Laura Sarabia y a Armando Benedetti, los dos exfuncionarios de la Casa de Nariño que están implicados en un aparente escándalo de 'chuzadas', amenazas y hasta denuncias de irregularidades en la campaña de Gustavo Petro.

"En este país cada vez que sale un escándalo es para tapar otro más grande. Se reveló que las porquerías de Benedetti y Sarabia empezaron en enero y se conocieron mucho antes. ¿Por qué hasta ahora destapan esa olla?", cuestionó el exalcalde de Bucaramanga, que la semana pasada fue inhabilitado, en primera instancia, por la Procuraduría General por posibles hechos de corrupción.

En medio de su pronunciamiento en redes sociales, el líder de la Liga de Gobernantes aseguró que su oposición en el Congreso de la República, a la cual había llegado por estatuto, no era necesaria.

"Al mejor estilo de “Game of Thrones”. Mi oposición no era necesaria; ellos se acaban solos", escribió el posible candidato a la Gobernación de Santander en las elecciones de octubre próximo.

La reaparición de Hernández se da justo cuando el Gobierno Nacional atraviesa una de las semanas más difíciles debido al escándalo protagonizado por el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y por la también saliente jefa de Gabinete, Laura Sarabia.

En unos audios se le escucha al excongresista reclamarle a la entonces jefa de Gabinete por hacerlo esperar durante al menos dos horas para atenderlo en la Casa de Nariño previamente a una reunión con el mismo presidente Gustavo Petro.

En el material auditivo el exdiplomático, a quien Estados Unidos incluso le canceló la visa en medio del polémico escándalo del uso del polígrafo a la niñera del hijo de Laura Sarabia, afirmó que fue una pieza clave durante la campaña de 2022 para que el Pacto Histórico llegara a la Casa de Nariño.

Dijo, entre otras cosas, que en la Costa consiguió hasta $15 mil millones para la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia de la República de Colombia.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia, en uno de los audios publicados por Semana.

La discusión entre Benedetti y Laura Sarabia, quienes en el pasado incluso fueron amigos muy cercanos por el trabajo legislativo que hicieron en el Congreso, tomó un tono más fuerte y llegaron hasta las amenazas.

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, dijo el político costeño.