$!MOE desestima versión del presidente Petro sobre un ‘fraude electoral’ en Colombia

“Lo que hay que señalar es que Thomas Greg & Sons junto con las otras empresas que hacen parte de la Unión Temporal no controlan la base de datos de los colombianos en la Registraduría, tienen acceso a lo que se conoce como el Archivo Nacional de Identificación, la empresa que brinda la solución para la base de datos de los colombianos es una empresa que se llama Idenia, esta empresa desde el 2005 es la que brinda la solución tecnológica. En estricto sentido, la Unión Temporal que conforman la empresa Thomas Greg & Sons, no controla la base de datos de los colombianos en la Registraduría” , explicó Barrios en entrevista con Blu Radio.

Según Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, si bien la Unión Temporal en la que que participa la firma Thomas Greg & Sons tiene acceso al Archivo Nacional de Identificación de la Registraduría, el contratista no tiene el control de la base de datos, como afirma el mandatario.

“La falencia es que todo el proceso electoral de Colombia está contratado por empresas privadas, es decir, la Registraduría no sabe hacer elecciones pero tampoco tiene sus propias soluciones tecnológicas para hacer elecciones, el tener acceso para hacer acceso para poder hacer consulta a Archivo Nacional de Identificación no genera ningún riesgo porque no hay ningún tipo de control, ellos tienen acceso la Unión Temporal es todo el proceso de inscripción e ciudadanos, los hacen la inscripción ya sea digital o en físico y tienen que confirmar la información de los ciudadanos y por eso acceden al Archivo Nacional de Identificación, como también lo hacen los bancos”, agregó Barrios.

Aunque sobre el papel sí es existe un riesgo latente sobre un posible fraude en las elecciones, la Misión de Observación Electoral aclaró que dicho riesgo recae exclusivamente sobre la Registraduría Nacional y no en las empresas contratistas, como lo afirma el presidente Petro.

“Si puede haber algún tipo de equivocaciones, que hayas fallos en la transmisión del preconteo de los votos, esa responsabilidad recae en la Registraduría porque es la que elabora los pliegos de contratación, es decir, quién decide qué es lo que hacen las empresas es la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la empresa la contratan con unos pliegos de contratación absolutamente claros, donde inclusive les dicen qué es lo que no pueden hacer públicos”, explicó la directora de la MOE.