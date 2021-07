El presidente de la República, Iván Duque, respondió de manera categórica al informe entregado este miércoles por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre el accionar del Estado y la fuerza pública en las protestas realizadas en el marco del paro nacional.

El mandatario señaló que "aquí tenemos que ser claros. Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. Hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica. pero los actos de vandalismo, terrorismo y bloqueos están siendo tratados con la constitución y la ley. Vimos niños morir en ambulancias, vimos personas quedarse sin empleo por cuenta de esos bloqueos y son cosas que están claramente condenadas en nuestro código penal".

Sobre la recomendación de la Comisión para que la Policía no haga parte del Ministerio de Defensa y así no tenga una formación militar, Duque aclaró que: "Esto no es un tema de capricho. Desde el segundo gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) ha mantenido esa estructura. Durante los años que estuvo (la Policía) en el Ministerio de Gobierno se politizó y eso trajo más violencia".

Explicó además que en la Constitución Política de Colombia se define, en el artículo 218, la naturaleza civil de la institución. "Está en el MinDefensa para tener armonía con otras fuerzas armadas. Para que se tenga la mejor articulación institucional. Seguiremos reconociendo el derecho a la protesta pacífica y tendremos cero tolerancia ante cualquier abuso que pueda cometer cualquier miembro de la fuerza pública".

¿Cuáles fueron las recomendaciones de la CIDH?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, entregó este miércoles las recomendaciones de su visita a Colombia del pasado mes de junio, en el que verificó las situaciones de violencia ocurridas desde el 28 de abril, cuando comenzó el paro nacional.

Entre estas recomendaciones se destacan separar a la Policía Nacional y al Esmad del Ministerio de Defensa, con el objetivo de que esta institución se entrene con enfoque ciudadano y de derechos humanos, y no bajo una perspectiva militar.

La Comisión también expresó su preocupación por la variedad de cifras entregadas por las entidades del estado en materia de violaciones a los derechos humanos, porque considera que pueden generar desconfianza, por lo que debe existir un registro único y oficial.

La CIDH indicó que pudo constatar que la respuesta del Estado ante las movilizaciones se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, que incluso en algunos casos tuvo consecuencias letales, por lo que solicitó que se implementen mecanismos urgentes para evitar más muertes, entre ellas que las armas de fuego no deben ser utilizadas en medio de las protestas.

Otra recomendación entregada es crear una Comisión que haga un seguimiento especial a los Derechos Humanos, que pueda contribuir a consolidar la paz en los diferentes sectores de la sociedad y que se cree una ley estatutaria que reglamente el ejercicio de la protesta.