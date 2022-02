En un video, el ciclista relata que al inicio de su carrera profesional no se dejó vencer por los obstáculos que intentaron no dejarlo evolucionar en su vida, pero expresó que eso no lo hubiera conseguido si no se hubiera esforzado lo suficiente.

“Hoy estoy convencido de que no hay lucha imposible, y que cada pedalazo que he dado en mi vida me ha demostrado que sí se puede cambiar el mundo. Hoy le entrego esta bici a alguien que está dispuesto a pedalear con el alma por nuestro país, un obsequio con el compromiso de no rendirse y darla toda”, afirmó Quintana en el video.

Amaya, por su parte, señaló que Quintana “representa muy bien a la raza más pujante de Colombia y es a nuestros campesinos, quienes buscan tan solo una oportunidad para brillar con luz propia, por eso inspirado en su historia de vida quiero entregarle esta chaqueta que dice ‘No hay lucha imposible’ y aunque sé que nunca había hecho algo así por alguien, sé que lo hace porque me quiere, porque cree en esta causa y porque quiere también ver como yo un país mejor”.

El precandidato de la Centro Esperanza aseguró que con los apoyos que ha recibido y recibirá saldrá triunfador de la coalición.

“Gracias Nairo Quintana por tu apoyo. Tu lucha y ejemplo de superación han engrandecido este país. Juntos, con la ayuda de Dios y todos y cada uno de los colombianos y colombianas haremos historia el próximo 13 de marzo”, expresó el precandidato en su cuenta de Twitter.